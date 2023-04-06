Đúng 7 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm đâu cũng ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, TÀI LỘC NHƯ MƯA

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 11:15

Tử vi 12 con giáp dự báo trong năm Quý Mão, thời thế thay đổi, tài vận tăng cao, 3 con giáp này 'đánh đâu thắng đó' trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi số học thì Thân và Mão là hai con giáp hợp nhau. Đây là 2 con giáp thông minh, sáng tạo, hòa đồng và cởi mở. Chính vì hợp nhau nên năm Quý Mão 2023 này tuổi Thân cũng nằm trong số những con giáp may mắn nhất năm.

Đúng 7 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm đâu cũng ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, TÀI LỘC NHƯ MƯA - Ảnh 1
Thân cũng nằm trong số những con giáp may mắn nhất năm. Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm mới, tuổi Thân sẽ có một cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc. Bạn đón nhận nhiều cơ hội để phát triển bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm mà các mối quan hệ trong cuộc sống lẫn công việc của tuổi Thân trở nên tốt đẹp và thuận lợi. Con giáp này sẽ có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong năm.

Đây cũng là năm mà tuổi Thân sẽ có một sức khỏe dồi dào vì nhờ chăm chỉ tập thể dục, chăm sóc bản thân một cách tích cực và không còn quá tham lam công việc như những năm trước.

Con số may mắn của tuổi Thân trong năm 2023 là 4 và 9.

Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm đâu cũng ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, TÀI LỘC NHƯ MƯA - Ảnh 2
Tuổi Dần do gặp được quý nhân ủng hộ nên cầu tài đắc tài. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Quý Mão, người tuổi Dần do gặp được quý nhân ủng hộ nên cầu tài đắc tài, thích hợp cho việc đầu tư kiếm lời. Vận đào hoa sáng, thích hợp cho việc bày tỏ tình cảm, tình cảm vợ chồng nồng ấm, hạnh phúc. Các mối quan hệ tốt đẹp mang lại sự thuận lợi trong công việc.

Trong tình yêu, người tuổi Dần còn lẻ bóng sẽ gặp được một người tri âm tri kỷ trong năm nay. Hai người sẽ sớm nhận ra nhau và hiểu được giá trị của nhau. Còn với những người đã có đôi, đây là một năm mà hai bạn sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong năm Quý Mão diễn ra khả quan. Khối lượng công việc phức tạp khiến người tuổi này cảm thấy áp lực khi làm việc. Nhưng, điều này không khiến bản mệnh bỏ cuộc giữa chừng bởi đó chính là cơ hội để có thể phát huy tốt đa năng lực của mình.

Đúng 7 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chạm đâu cũng ra tiền, ngồi mát ăn bát vàng, TÀI LỘC NHƯ MƯA - Ảnh 3
Vận trình tình cảm ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ổn định. Dù còn độc thân hay đã kết hôn thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, yêu thương ngập tràn. Có thể nói, tình yêu chính là cách giúp người ta giữ được mãi nét trẻ tươi rạng ngời.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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