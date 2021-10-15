Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp chào NHÀ LÁ, đón NHÀ LẦU, rũ sạch vận xui, gia sản tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 10:55

Thời gian tới, 3 con giáp làm gì cũng thắng lớn, có lộc may mắn bất ngờ.

Tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền "khủng" từ bạn bè, người thân và lộc lá tràn ngập từ giờ đến tận sang năm.

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Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Trong 7 ngày tới, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Thìn phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Tuổi Tý

Trời sinh bản chất tuổi Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình. Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Tý, nhưng cuối năm họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Trong 7 ngày tới, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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