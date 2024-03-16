Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp trở thành đại gia bạc tỷ, tiền chất đầy nhà, cả đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:24

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán có tin vui về tiền bạc và công việc, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Thân 

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thân, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Thân luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp trở thành đại gia bạc tỷ, tiền chất đầy nhà, cả đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp trở thành đại gia bạc tỷ, tiền chất đầy nhà, cả đời sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp trở thành đại gia bạc tỷ, tiền chất đầy nhà, cả đời sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

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