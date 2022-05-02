Đúng 6 ngày tới (7/2), Lục Hợp cục tương trợ - Ngũ hành tương sinh, 2 con giáp may mắn có vận quý nhân và cát tinh soi chiếu nên gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ 6 ngày tới trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Trong 6 ngày tới được Lục Hợp cục tương trợ, tuổi Hợi may mắn có vận quý nhân và cát tinh soi chiếu nên gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Ngày này công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh của con giáp này.

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Việc buôn bán kinh doanh cũng có lộc. Nhân cơ hội này bạn đẩy mạnh việc mở rộng quy mô, tận dụng lợi thế sẵn có để tạo bước đà thu về càng nhiều lợi nhuận, đón đầu xu hướng và vượt lên trên đối thủ.

Ngũ hành tương sinh nên những người độc thân cũng có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể sẽ gặp được một nửa vào một thời điểm không ngờ nhất. Thậm chí đến chính con giáp này còn không ngờ rằng trái tim của mình còn có thể rung động nhanh chóng đến vậy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình "thẳng như ruột ngựa" nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là con giáp này không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình.

Những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho người bên cạnh mất lòng, do đó, Dậu nhớ cẩn thận. Trong6 ngày tới, Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống “chướng tai gai mắt” khiến Dậu dễ “vạ miệng”.

Nếu không cố gắng thay đổi cách ăn nói, khéo léo hơn một chút thì đừng hỏi tại sao thị phi liên tục bủa vây, nhiều người bực bội nói xấu sau lưng. Đừng để lời nói hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.