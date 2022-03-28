Đúng 5h ngày 29/3, Thần Tài ập vào nhà 3 con giáp này, tạm biệt nghèo khổ, thừa hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 08:15

Cho dù những tháng ngày trước có khó khăn thế nào thì khi bước sang thời điểm này, 3 con giáp sau đây vẫn hưởng tài lộc trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính là một trong những con giáp được Thần Tài ưu ái gọi tên khi bước sang 5h ngày 29/3. Nếu như những tháng ngày trước có gặp khó khăn, trắc trở và đôi khi tiểu nhân hãm hại nhưng kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu có thể biến họa thành may, biến nghèo thành giàu có. 

Nếu thực sự biết nắm bắt cơ hội, Dậu có thể phát tài, rước lộc vào nhà, tiều tiêu không phải nghĩ. Tuy nhiên, tuổi Dậu có chút hạn về đường sức khỏe. Cần chú ý hơn đến vấn đề đau nhức xương khớp, đồng thời một số vệt thương, bệnh tật cũ dễ tái phát. 

Đúng 5h ngày 29/3, Thần Tài ập vào nhà 3 con giáp này, tạm biệt nghèo khổ, thừa hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc nhiều vô kể - Ảnh 1
Tuổi Dậu chính là một trong những con giáp được Thần Tài ưu ái gọi tên khi bước sang 5h ngày 29/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những con giáp tuổi Ngọ khôn ngoan, rộng lượng, đối xử thẳng thắn với mọi người. Kể từ 5h ngày 29/3, Ngọ sẽ thoát khỏi những tháng ngày khó khăn, không những có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân giúp đỡ nồng hậu.

Con đường tài lộc của tuổi Ngọ bùng nổ, phất lên như diều gặp gió và giàu có "chỉ sau một đêm" khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhờ sự thông minh hơn người mà tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng thành công rực rỡ. Về đường tình duyên, đối với tuổi Ngọ độc thân sẽ gặp được người thương nhớ và hợp ý mình.

Đúng 5h ngày 29/3, Thần Tài ập vào nhà 3 con giáp này, tạm biệt nghèo khổ, thừa hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc nhiều vô kể - Ảnh 2
Kể từ 5h ngày 29/3, Ngọ sẽ thoát khỏi những tháng ngày khó khăn - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đang di chuyển trên con đường may mắn, đặc biệt vào đúng 5h ngày 29/3 này. Họ sẽ có nhiều cơ hội củng cố tài chính, tiền bạc. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, mọi việc của tuổi Thìn sẽ vận hành trơn tru, khởi sắc bất ngờ.

Dự báo, tuổi Thìn sẽ giàu sụ trong nháy mắt, đổi đời ngoạn mục, sự nghiệp không chỉ bay cao mà còn có thể kiếm ra nhiều tiền lắm của. Về tình duyên, tuổi Thìn cũng đỏ như son, tình cảm vợ chồng hạnh phúc êm ấm, tình cảm lứa đôi ngọt ngào như mật.

Đúng 5h ngày 29/3, Thần Tài ập vào nhà 3 con giáp này, tạm biệt nghèo khổ, thừa hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc nhiều vô kể - Ảnh 3
Những người tuổi Thìn đang di chuyển trên con đường may mắn, đặc biệt vào đúng 5h ngày 29/3 này - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sau 6h ngày 28/3, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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