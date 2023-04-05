Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 09:35

Bước vào 5 ngày này, vận trình tài lộc của 12 con giáp cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Trong đó, có 3 tuổi  được "gọi tên" vào danh sách đặc biệt may mắn, rũ bỏ khó khăn, giàu khủng.

 

Tuổi Tỵ

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn. Lúc này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc. Việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong hôm nay vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Đúng 5 ngày liên tiếp (6, 7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tình cảm của người tuổi Tý cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày. Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày này. Con giáp tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của chế độ ăn uống thiếu điều độ.

 

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào ngày 6/4: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang

Họa tan, Tiền đến với 3 con giáp vào ngày 6/4: May mắn đánh tan vận xui, nháy mắt tiền sinh ra tiền, phát tài tiến tới giàu sang

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn, vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, tài lộc tăng tiến như mơ, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 6/4 tử vi 12 con giáp ngày 6/4 tu vi ngay 6/4

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay