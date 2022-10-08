Đúng 4h chiều nay (8/10/2022), 3 con giáp may mắn nào chỉ cần ngồi yên cũng hái được khối tài lộc, tình tiền đắp đống trong tháng 10/2022?

Đúng 4h chiều nay (8/10/2022), vận mệnh của Sửu sẽ rực rỡ không ngờ. Tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa giúp con giáp này an nhàn hưởng lộc, đếm tiền sái tay. Đặc biệt hậu vận, con giáp này cuộc sống ung dung tự tại, hạnh phúc an yên chính là những gì Sửu nắm chắc cho đời mình.

Cuộc đời Sửu phải chịu khá nhiều vất vả, gian truân mới có thể chạm tay vào thành công. Cần cù, chịu thương chịu khó là thế nhưng do thuở thiếu thời không gặp may nên con giáp này làm đâu thua lỗ đó, thậm chí phải gánh trên vai món nợ lớn.

Vận tài lộc của người tuổi Ngọ được Thần Tài ưu ái nên vô cùng dồi dào. Khả năng giao tiếp tốt cộng thêm thói quen chi tiêu khoa học mà con giáp này hầu như không bị eo hẹp trong những ngày đầu tuần được nghỉ lễ. Trong tài khoản lúc nào cũng dư dả tiền bạc.

Đúng 4h chiều nay (8/10/2022), sự nghiệp thịnh vượng. Bạn có quý nhân Chính Ấn che chở mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh. Tử vi cho thấy đây sẽ là một tuần làm việc cực kỳ dễ chịu và thoải mái dành cho con giáp này. Các kế hoạch cơ bản đều tiến vào quỹ đạo ổn định, nhờ cát tinh này mà không có khó khăn nào có thể làm khó được bản mệnh.

Con giáp Ngọ ngày càng giàu sang, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm vượng vận trông thấy. Chính Ấn cát thần che chở mang tới cho người độc thân cơ hội để tìm thấy một nửa yêu thương trong những chuyến du lịch, đi chơi... Các cặp đôi yêu nhau cũng rất hòa hợp đằm thắm, luôn có ý thức trong việc vun vén và xây dựng tình yêu.

Tuổi Tuất

Trời sinh có trái tim phóng khoáng, thích tự do, luôn lạc quan trong cuộc sống. Tuất dù không được sinh ra trong gia đình đầy đủ giàu có vẫn có thể làm chủ được cuộc đời, tự gây dựng cuộc đời viên mãn hạnh phúc.

Tuổi Tuất luôn sống hết mình vì đam mê, họ không thích sự gò bó ràng buộc. Tuy nhiên sau khi lập gia đình, họ lại là những người mẹ tuyệt vời. Tuổi Tuất thông minh và khéo léo, luôn biết cân đối giữa công việc và gia đình.

Đúng 4h chiều nay (8/10/2022) sẽ là cột mốc đáng nhớ của con giáp này. Những người tuổi Tuất sẽ có được sự nghiệp vững vàng, tiền tài cũng dồi dào. Tuy vận may và phú quý đến với những người tuổi Tuất khá muộn, nhưng một khi con giáp này đã giàu thì khó ai có thể sánh kịp.

Thời điểm sắp tới là lúc thăng hoa nhất với họ, không những vững mạnh kinh tế để lo cho gia đình mà còn có thể giúp đỡ những người thân xung quanh.

Tuất còn là con giáp vượng phu ích tử, càng ở bên chồng càng giúp chồng phát tài, con cái sinh ra đã được hưởng phúc đức của mẹ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm