Đúng 4 giờ sáng mai (9/10), vận xui qua hết, 3 con giáp ‘tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau’, giàu sang khó cản, tình duyên thăng hoa thì tiền tài cũng bạo phát

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 10:01

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 4 giờ sáng mai (9/10), 3 con giáp có cơ hội gặt hái thành công, vận tài đuổi bắt, giàu sang không ngừng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được biết đến là người khôn ngoan, khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Trong công việc, bạn là người có ý thức, trách nhiệm, đã không làm thì thôi, đã làm thì quyết làm đến cùng. Là người lạc quan, yêu đời, trong lúc khó khăn, người tuổi Hợi hiếm khi nản lòng mà còn động viên mọi người cùng cố gắng và giữ tinh thần.

Đúng 4 giờ sáng mai (9/10), con giáp này được Thần Tài độ mệnh, nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Là người biết giỏi xoay chuyển tình thế, người tuổi Hợi biết đánh giá tình hình và giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt nhất có thể. Công việc của người tuổi Hợi tương đối thuận lợi, các dự án đều được hoàn thành đúng kế hoạch.

Đúng 4 giờ sáng mai (9/10), vận xui qua hết, 3 con giáp ‘tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau’, giàu sang khó cản, tình duyên thăng hoa thì tiền tài cũng bạo phát - Ảnh 1
Con giáp Hợi gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, các dự án, đơn hàng phát sinh sẽ giúp con giáp này kiếm được một khoản đáng kể. Chính vì thế, thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi, gấp ba, giúp con giáp này bội thu về tiền bạc.

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi cho hay đúng 4 giờ sáng mai (9/10), những tháng đầu năm làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập nhưng từ tháng 10 trở đi con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Thu nhập của người công ăn lương, công chức văn phòng có sự nhảy vọt. Các khoản tiền thưởng dồn dập, thu nhập từ công việc tay trái có thể khiến Mão có cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực.

Đúng 4 giờ sáng mai (9/10), vận xui qua hết, 3 con giáp ‘tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau’, giàu sang khó cản, tình duyên thăng hoa thì tiền tài cũng bạo phát - Ảnh 2
Tuổi Mão giàu sang trước mắt. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian còn lại của năm.

Tuổi Mùi

Đúng 4 giờ sáng mai (9/10), người tuổi Mùi bước vào giai đoạn mới: tốt đẹp, tích cực hơn. Trong sự nghiệp, tuổi Mùi đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, may mắn hơn; có thể được thăng quan tiến chức; người làm kinh doanh, buôn bán sẽ mở rộng quy mô, kiếm nhiều tiền. Bởi người cầm tinh con Dê là những người siêng năng, chăm chỉ, kiên định, nhẫn lại. Càng gặp khó khăn, những người này càng trở nên kiên trì, cố gắng hơn; nhờ vậy, thành quả họ đạt được là rất xứng đáng.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng gặp khá nhiều thuận lợi, một bức tượng con dê để trong nhà chắc chắn sẽ là sự ủng hộ, tạo động lực để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

con giáp may mắn,người tuổi Mùi hãy biết trân trọng và cố gắng nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình trong năm.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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