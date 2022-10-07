Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10), Ngọc Hoàng chiếu cố, 3 con giáp đón nhận vô vàn niềm vui, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi, dễ trúng thêm vàng

Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao.

Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con giáp này là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo thì lại có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp cho họ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều ích lợi cho công ty, đơn vị.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo thì lại có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp cho họ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều ích lợi cho công ty, đơn vị.

Tuổi Tỵ

Con đường công danh của người tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10). Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gầy dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Tỵ không buông.

Tỵ cực kì phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tỵ cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Mão

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10), cuộc sống của tuổi Mão ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng tuổi Mão chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe. Họ còn dư được một khoản tiền kha khá để mở rộng kinh doanh, làm ăn vượng phát, cuộc sống thăng hoa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm