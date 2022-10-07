Đúng 15/9 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết khổ, tháng 10 tài vận dồi dào, tháng 11 ấm no sung túc, đi đến đâu Thần Tài cũng ban phát may mắn, một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 16:04

Tử vi ngày 15/9 âm lịch mang đến nhiều cơ hội cho 3 con giáp này: may mắn, phát tài, công danh, của cải như ý.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 15/9 âm lịch như khoảng thời gian "bù đắp" cho những người tuổi Thân. Họ sẽ là một trong những con giáp được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu.

Là những người thật thà, hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Thân thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đúng 15/9 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết khổ, tháng 10 tài vận dồi dào, tháng 11 ấm no sung túc, đi đến đâu Thần Tài cũng ban phát may mắn, một bước lên mây - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 15/9 âm lịch như khoảng thời gian "bù đắp" cho những người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15/9 âm lịch tuổi Thân nằm trong số những con giáp có tài lộc rải đều, cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Tuổi Thìn

Là những người thẳng thắn lại hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Thìn thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đúng 15/9 âm lịch, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa Thìn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

Đúng 15/9 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết khổ, tháng 10 tài vận dồi dào, tháng 11 ấm no sung túc, đi đến đâu Thần Tài cũng ban phát may mắn, một bước lên mây - Ảnh 2
Đúng 15/9 âm lịch, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa Thìn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định cùng sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Tuổi Tuất

Đúng 15/9 âm lịch là giai đoạn có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát.

Đúng 15/9 dương lịch cũng là lúc con giáp này khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao mới. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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