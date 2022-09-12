Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), thầy tử vi báo mộng cho 3 con giáp, may mắn chiếu xuống đầu, tiền vàng ngập két, công danh phất lên, cuộc sống như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 12:23

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), 3 con giáp có căn số làm ăn phát tài, công danh, bổng lộc như ý muốn, tình tiền thăng hoa.

Tuổi Dần

Được Thực Thần chiếu cố nên đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), Dần vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Tuổi này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ ầm ầm trong ngày này.

Mặt tình duyên cũng khởi sắc không kém, bạn có thể làm chuyện mình thích làm, kết giao với những người xứng đáng, gia đình thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn, vợ chồng thấu hiểu từng lời.

Tam Hợp cục nâng đỡ nên người làm công ăn lương cũng có thu nhập cao. Nếu là dân làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), thầy tử vi báo mộng cho 3 con giáp, may mắn chiếu xuống đầu, tiền vàng ngập két, công danh phất lên, cuộc sống như ý cát tường - Ảnh 1
May mắn vịn vào người con giáp phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng, luôn biết thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống nên con giáp này sẽ sớm thu được thành công.

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), cát vận ập tới, người tuổi Ngọ tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Chính những mối nhân duyên này sẽ giúp con giáp này nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng thêm thu nhập, còn đối với người tự kinh doanh, làm chủ có thêm nhiều khách hàng, nhiều cơ hội làm ăn lớn.

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), thầy tử vi báo mộng cho 3 con giáp, may mắn chiếu xuống đầu, tiền vàng ngập két, công danh phất lên, cuộc sống như ý cát tường - Ảnh 2

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), cát vận ập tới, người tuổi Ngọ tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ tháo vát, linh hoạt, rất có duyên với kim tiền, và thường sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thêm thu nhập. May mắn sẽ mỉm cười với con giáp này kể cả tài lộc và tình duyên.

Tuổi Tuất

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), người tuổi Tuất bước vào giai đoạn mới: tốt đẹp, tích cực hơn. Trong sự nghiệp, tuổi Tuất đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, may mắn hơn; có thể được thăng quan tiến chức; người làm kinh doanh, buôn bán sẽ mở rộng quy mô, kiếm nhiều tiền. Bởi người cầm tinh Tuất là những người siêng năng, chăm chỉ, kiên định, nhẫn lại. Càng gặp khó khăn, những người này càng trở nên kiên trì, cố gắng hơn; nhờ vậy, thành quả họ đạt được là rất xứng đáng.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng gặp khá nhiều thuận lợi, sự ủng hộ, tạo động lực từ người bạn đời giúp họ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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