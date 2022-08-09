Đúng 4 ngày tới (10 -13/8), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 13:07

3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may vào đúng 4 ngày tới nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đa số đều là những người luôn tràn đầy năng lượng và sống rất có trách nhiệm. Có vẻ như họ là những nhà ngoại giao thiên tài, người luôn trở thành trung tâm của sự chú ý. 

Ngoài ra, một đặc điểm nữa giúp họ trở thành "cục nam châm" của mọi cuộc vui và được người khác yêu quý là khả năng hài hước duyên dáng. Dường như lúc nào họ cũng có thể khiến người khác và họ mỉm cười.

Chính vì đa tài và có khả năng kết bạn nhanh chóng cũng như biết tận dụng các cơ hội tốt đến với mình, họ biết chính xác phải làm gì để có được thành công. Luôn sục sôi với nhiều ý tưởng và sáng kiến cùng tinh thần không khoan nhượng trước những khó khăn nên theo các chuyên gia tử vi, trong 4 ngày tới đây, người tuổi Thân dễ có số trở thành đại gia, hoặc chí ít cũng có cuộc sống sung túc dư dả như mong muốn. 

Đúng 4 ngày tới (10 -13/8), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa' - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới đây, người tuổi Thân dễ có số trở thành đại gia, cuộc sống dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mặc dù đang là tháng cô hồn nhưng cuộc sống tuổi Tuất lại có chuyển biến tích cực. Chưa kể vào đúng 4 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ một bước lên tiên. Những gì họ đã từng bỏ ra sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Không chỉ sự nghiệp có bước tiến quan trọng mà tài vận cũng dồi dào không ai sánh bằng. Tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ gầy dựng cơ ngơi vững chắc, bên cạnh đó tiền tài cũng tự động chạy vào túi nhiều đến mức không ai ngờ.

Dự kiến, sắp tới đây, cuộc sống tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ, tạo tiền đề để năm sau bứt phá trong sự nghiệp. Không những mua được nhà, xe mà còn có dư để làm ăn lớn.

Đúng 4 ngày tới (10 -13/8), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa' - Ảnh 2
Đúng 4 ngày tới, cuộc sống của Tuất sẽ một bước lên tiên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất thông minh, đặc biệt khéo ăn nói, giỏi giao du, tiếp xúc với mọi người. 

Bắt đầu từ 4 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc, không chỉ có thay đổi lớn trong cuộc sống mà còn gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ cũng có thể gây dựng cho mình một tài sản đáng kể. Từ đây, với những tin vui tới tấp, lợi nhuận, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ không ngừng tăng lên. 

Trong thời gian này, dù là công việc hay gia đình, người tuổi Tỵ đều có vô vàn điều đáng điều để ăn mừng. Họ biết cách sử dụng của cải để sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tăng lương dễ dàng và càng kiếm được nhiều tiền.

Đúng 4 ngày tới (10 -13/8), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp 'số hưởng' sau như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình cảm 'nở hoa' - Ảnh 3
4 ngày tới, tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc, gặt hái được nhiều thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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