Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), sổ vàng đã điểm, 3 con giáp chính thức hết khổ, ‘quý khí vượng sinh tài lộc’, vận đỏ như son, một bước thành đại gia, phất cao như tỷ phú

Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), vận trình của 3 con giáp này gặt hái tài lộc to đùng, phú quý vượng sinh tài lộc, may mắn lên cao, công thành danh toại.
- Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9), hé lộ 3 con giáp tiền bạc bủa vây, giàu sang tột đỉnh, phú quý vây thân, làm gì cũng giàu
- Đúng 7 ngày tới (8/9-14/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp được lộc trời cho, chỉ định thắng lớn, không giàu sang cũng phú quý ngất trời, may mắn bủa vây, đổi đời tiền tỷ
Tuổi Thân
Tử vi nói rằng, đúng 4 giờ chiều mai (8/9), tuổi Thân có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình trong 3 tháng tới diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Thân có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt.
Cát tinh che chở nên người tuổi Thân làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được đối tác tốt, cùng chung lý tưởng, làm việc ăn ý nên nhanh chóng đạt thành tựu. Hai bên đều thu về lợi nhuận khả quan, túi tiền rủng rỉnh.
Thiên Ấn mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con khỉ. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để phát huy năng lực cá nhân, giải quyết các khó khăn, bế tắc đang gặp phải, giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.
Tuổi Tuất
Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Tuất sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Tuất không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.
Tuất là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Tuất cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự.
Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.
Tuổi Hợi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp.
Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), người tuổi Hợi có tài vận dần chuyển biến tích cực. Con giáp này có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.
Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Hợi cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.
Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Hợi trong thời gian tới không tốt. Họ dễ bị cảm, sốt, sổ mũi, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm