Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), sổ vàng đã điểm, 3 con giáp chính thức hết khổ, ‘quý khí vượng sinh tài lộc’, vận đỏ như son, một bước thành đại gia, phất cao như tỷ phú

Tử vi nói rằng, đúng 4 giờ chiều mai (8/9), tuổi Thân có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình trong 3 tháng tới diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Thân có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt.

Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Tuất sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Tuất không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Tuất là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Tuất cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Tuất sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp.

Đúng 4 giờ chiều mai (8/9), người tuổi Hợi có tài vận dần chuyển biến tích cực. Con giáp này có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Hợi cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.

Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Hợi trong thời gian tới không tốt. Họ dễ bị cảm, sốt, sổ mũi, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm