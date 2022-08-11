Đúng 4 giờ chiều mai (12/8), Thần Phật che chở 3 con giáp nhận giải độc đắc, cuối năm thành đại gia tiền tỷ, trúng lớn chưa từng có, vinh hoa phú quý mở lối hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 05:59

Tử vi năm 2022 cho biết đúng 4 giờ chiều mai (12/8) 3 con giáp chính được Thần Tài phù hộ, may mắn ập vào đầu giúp họ tiền vơi rồi lại đầy, tình cảm gia tăng chóng mặt.

Tuổi Tuất

Năm 2022 vốn là một năm sẽ có nhiều thử thách đối với tuổi Tuất, tuy nhiên sự thử thách ở đây hoàn toàn mang một nghĩa tích cực khi mà trong thử thách luôn có cơ hội tiềm ẩn để tuổi Tuất có thể đổi đời. Những người cầm tinh con Chó vốn dĩ rất thông minh, tài giỏi và sống thẳng thắn, tham vọng. Đối với những người này, họ luôn có mục tiêu rõ ràng, và từ đó luôn nỗ lực hướng đến dù có vấp phải gian truân thế nào.

Đúng 4 giờ chiều mai (12/8), vận may của tuổi Tuất đang dần lội ngược dòng, những cố gắng và nỗ lực trong thời gian qua bất ngờ được đền đáp xứng đáng đến mức không ngờ. Những con giáp Tuất nào biết đầu tư kinh doanh con đường tương lai tươi sáng, thậm chí có người còn đổi đời, trở thành người trong giới thượng lưu. Con giáp này nỗ lực làm giàu nên tương lai tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không thiếu trong gia đình.

Đúng 4 giờ chiều mai (12/8), Thần Phật che chở 3 con giáp nhận giải độc đắc, cuối năm thành đại gia tiền tỷ, trúng lớn chưa từng có, vinh hoa phú quý mở lối hanh thông - Ảnh 1
Con giáp Tuất có rất nhiều điều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số những con giáp, người tuổi Dậu vốn cư xử hào hiệp, không thích an phận thủ thường, đúng 4 giờ chiều mai (12/8), tuổi Dậu sẽ bất ngờ vì cuộc đời của mình được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí có người trở thành người có quyền cao chức trọng. Thời gian sắp tới những người tuổi Dậu sẽ có cơ may đổi đời thành người có chỗ đứng trong xã hội.

Người tuổi này có cục diện Tam Hợp, hơn nữa lại có cát tinh “Hóa Cái” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp thu về nhiều thành tựu rực rỡ. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao, phát huy được hết tài năng của bản thân nên tạo dựng tiền đề vững chắc cho tương lai. Những người tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây.

Đúng 4 giờ chiều mai (12/8), Thần Phật che chở 3 con giáp nhận giải độc đắc, cuối năm thành đại gia tiền tỷ, trúng lớn chưa từng có, vinh hoa phú quý mở lối hanh thông - Ảnh 2
Con giáp Dậu tiền tỷ đắp đống. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Đúng 4 giờ chiều mai (12/8) là thời điểm vàng son của tuổi Dần trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp được Thiên Hoàng soi sáng, tuổi Dần sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.

Thêm vào đó, với bản tính kiên quyết, tuổi Dần càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai, con giáp này có thể gặp hung hóa cát, suôn sẻ, hanh thông vượt qua mọi chuyện.

Cát tinh “Thiên Hỉ” xuất hiện nên người tuổi Dần độc thân còn đón nhận cơ hội tốt trong tình cảm, tìm được ý trung nhân, thậm chí là có hỷ sự hôn nhân.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

‘Ghen nổ mắt’ 3 con giáp vận thế sáng bừng, tiền đè sấp mặt, chớp mắt thành đại gia trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8)

‘Ghen nổ mắt’ 3 con giáp vận thế sáng bừng, tiền đè sấp mặt, chớp mắt thành đại gia trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8)

Mọi điều không may mắn qua đi, 3 con giáp cơ hội làm giàu xuất hiện, có tiền tài, có tình duyên, cuộc sống rất vượng.

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