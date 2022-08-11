‘Ghen nổ mắt’ 3 con giáp vận thế sáng bừng, tiền đè sấp mặt, chớp mắt thành đại gia trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8)

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 05:29

Mọi điều không may mắn qua đi, 3 con giáp cơ hội làm giàu xuất hiện, có tiền tài, có tình duyên, cuộc sống rất vượng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tâm lý tốt và lạc quan, họ luôn có niềm tin vào bản thân. Trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8), con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu, sau khi nỗ lực cần cù, siêng năng, mây khói cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này. Bạn có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

‘Ghen nổ mắt’ 3 con giáp vận thế sáng bừng, tiền đè sấp mặt, chớp mắt thành đại gia trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8) - Ảnh 1
Con giáp Mùi có cơ hội phát tài trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu, không sợ bất cứ khó khăn thử thách nào, luôn phấn đấu để là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8), người tuổi Ngọ bước vào cục diện Tam Hợp nên vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có thể được sự bảo hộ của thái tuế. Sự nghiệp có được sự phát triển mang tính đột phá.

Không chỉ có vậy, còn có không ít đại cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, khiến người tuổi Mã thu được không ít lợi nhuận từ công việc, từ việc kinh doanh, đầu tư.

‘Ghen nổ mắt’ 3 con giáp vận thế sáng bừng, tiền đè sấp mặt, chớp mắt thành đại gia trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8) - Ảnh 2
Tử vi 2022, những con giáp bội thu tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8), những người tuổi Dậu sẽ được Phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Tử vi cho biết trong 10 ngày tới (12.8 - 21.8) người tuổi Dậu nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà tuổi Dậu sẽ tích lũy được một khoản tiền dư dả.

Thầy tử vi hé lộ rằng những người tuổi Dậu trở nên giàu có cũng không quên những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để tuổi Dậu tạo dựng được tiền đề cho mình. Tuổi Dậu trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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