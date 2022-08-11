Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài phát lương phát thưởng, giàu sụ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Người tuổi Dậu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Không chỉ có tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên yên ấm, hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Rằm tháng 7 âm lịch là một ngày quan trọng đối với nhiều người. Riêng với người tuổi Dậu thì ngày này cũng rất may mắn. Dậu có quý nhân phù trợ nên không gặp phải bất cứ vận hạn nào. Ngược lại may mắn còn tăng lên bội phần.

Người tuổi Thân là con giáp phát tài thời gian này, dù cơ hội kiếm tiền sẽ không đến với bạn ngay vào đầu tuần.

Nếu như chăm chỉ hơn nữa thì người tuổi Dậu sẽ đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như Dậu biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm. Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để họ dư dả trong thời gian dài, họ tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

May mắn đến với người tuổi Thân nhờ nỗ lực hơn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đang có vận may lớn nhất trong suốt thời gian qua. Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Ngọ. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Ngọ có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

Người còn độc thân có thể gặp người tâm đầu ý hợp, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã có gia đình hôn nhân ngày càng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm