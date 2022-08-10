Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch): 3 con giáp Thần Tài vịn tay, thần May Mắn ‘níu áo’ kiếm bộn tiền, sự nghiệp bước sang trang đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 22:40

Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch): 3 con giáp Thần Tài vịn tay, thần May Mắn ‘níu áo’ kiếm bộn tiền, sự nghiệp bước sang trang đầy viên mãn

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch), con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch): 3 con giáp Thần Tài vịn tay, thần May Mắn ‘níu áo’ kiếm bộn tiền, sự nghiệp bước sang trang đầy viên mãn - Ảnh 1
Con giáp Thân gặp may mắn đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch) là thời điểm vàng son của tuổi Dần trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp được Thần May Mắn soi sáng, tuổi Dần sẽ có được vô vàn bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.

Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, tuổi Dần càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai.

Đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch): 3 con giáp Thần Tài vịn tay, thần May Mắn ‘níu áo’ kiếm bộn tiền, sự nghiệp bước sang trang đầy viên mãn - Ảnh 2
Tuổi Dần có cơ hội bước lên những thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Rồng

Rồng là con vật đại diện cho sự thiêng liêng, sức mạnh phi thường. Những người tuổi này thường thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, toát lên khí phách ngay từ vẻ bề ngoài.

Từ khi còn nhỏ, người tuổi Thìn đã thể hiện sự hiếu động, thích tìm tòi khám phá xung quanh. Họ thích sự tự do, thoả sức vẫy vùng với ước mơ, không muốn bị bó buộc. Phụ nữ tuổi Thìn sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng mình, có thể cân bằng tốt gia đình và công việc, giúp đỡ đáng kể cho thành công của chồng. Theo tử vi, đúng 0 giờ sáng (15/7 âm lịch) sẽ là khoảng thời gian người tuổi Thìn có bước tiến rõ rệt. Họ là những người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và rất quyết đoán. Một khi đã đặt ra mục tiêu, nhất định những chú Rồng sẽ thực hiện được. 

Những tháng cuối năm Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc. Đặc biệt, người làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Con giáp này gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng, sớm giàu nứt vách.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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