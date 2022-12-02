Đúng 3h sáng ngày 3/12/2022, Ông Tổ xổ số réo gọi 3 con giáp trúng số độc đắc, quơ tay là có tiền, vàng đeo mỏi cổ, sở hữu tiền tỷ, tậu nhà lầu xe hơi trong nháy mắt, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 07:04

3 con đắc tài đắc lộc, tiền chất như núi, tài lộc ngập lối, tiền cứ vơi lại đầy, giàu có khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp kiếm tiền khá tốt trong thời gian này. Đặc biệt, vận thế của tuổi Tuất càng rực rỡ vang dội. Dù là công việc, tình cảm hay tiền bạc đều tốt đẹp. Tiền tài không ngừng chạy vào túi. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ công thành danh toại, họ sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ qua. 

Trong thời gian này, từ công việc tới tình cảm làm gì cũng thuận. Nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Tuất hãy chuẩn bị bắt đầu ngay. Cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng. Ngoài ra, cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi đưa ra 1 quyết định quan trọng nhé.

Sự nghiệp như ý, ngày càng thuận lợi, kéo theo nhiều cơ hội tăng thu nhập, làm giàu. Không chỉ vậy, người đầu tư kinh doanh thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, tích góp được tài sản lớn trong thời gian ngắn.

Đúng 3h sáng ngày 3/12/2022, Ông Tổ xổ số réo gọi 3 con giáp trúng số độc đắc, quơ tay là có tiền, vàng đeo mỏi cổ, sở hữu tiền tỷ, tậu nhà lầu xe hơi trong nháy mắt, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời - Ảnh 1
Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ công thành danh toại, họ sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Đúng 3h sáng ngày 3/12, những khó khăn sẽ nhường chỗ cho cơ hội, may mắn. Sự nghiệp có nhiều cơ hội đến cùng một lúc, vì thế bản mệnh nên chọn lựa và nắm bắt đúng thời cơ. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều tài lộc vào nhà. Sau bao khó khăn thì tuổi Mão cũng được nhận lại quả ngọt xứng đáng.

Vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tận tình giúp đỡ công việc. Con giáp tuổi Mão có khả năng trở thành đại gia, tình tiền đều khởi sắc, nếu biết nắm bắt cơ hội, mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài sự mong đợi.

Đúng 3h sáng ngày 3/12/2022, Ông Tổ xổ số réo gọi 3 con giáp trúng số độc đắc, quơ tay là có tiền, vàng đeo mỏi cổ, sở hữu tiền tỷ, tậu nhà lầu xe hơi trong nháy mắt, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời - Ảnh 2
Con giáp tuổi Mão có khả năng trở thành đại gia, tình tiền đều khởi sắc, nếu biết nắm bắt cơ hội, mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài sự mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ. Vận tài chính của bạn có dấu hiệu tăng mạnh, chạm đỉnh cực dễ dàng. Tý không còn lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền mà tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. 

Tử vi 3h sáng ngày 3/12 cho biết, tuổi Tý không thành Rồng cũng thành Phượng, cuộc sống tương lai không những thăng hoa về sự nghiệp mà tiền bạc cũng dồi dào. Tuổi Tý sẽ tìm kiếm được cơ hội tuyệt vời, có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc, bên cạnh đó còn tạo điều kiện làm giàu, sẽ công thành danh toại về mọi mặt, muốn làm gì cũng thành công.

Một phần là do bản thân họ cố gắng không ngừng, còn lại là nhờ vào vận may trời ban. Tiền tài ngập lối vào nhà, nhiều cơ hội làm giàu đến bất ngờ. Tuổi Tý chỉ cần nắm chắc trong tay cơ hội thì tương lai sẽ giàu có hơn.

Đúng 3h sáng ngày 3/12/2022, Ông Tổ xổ số réo gọi 3 con giáp trúng số độc đắc, quơ tay là có tiền, vàng đeo mỏi cổ, sở hữu tiền tỷ, tậu nhà lầu xe hơi trong nháy mắt, cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời - Ảnh 3
Một phần là do bản thân họ cố gắng không ngừng, còn lại là nhờ vào vận may trời ban, tiền tài ngập lối vào nhà, nhiều cơ hội làm giàu đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày 3/12 xem tử vi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà