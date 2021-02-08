Đúng 30 Tết gia chủ hãy đặt loại hoa này lên bàn thờ để năm mới phú quý phát tài, thần tài rót lộc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 08/02/2021 09:19

Muốn có năm mới phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể, gia đạo ấm êm viên mãn bạn hãy đặt loại hoa phong thủy này lên bàn thờ gia tiên.

Ngày 30 Tết, chỉ cần đặt những loại hoa phong thủy này lên bàn thờ gia tiên thì bạn sẽ có năm mới phú quý phát tài, tiền của nối đuôi nhau ập vào nhà. 

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Gia chủ hãy đặt ngay loại hoa này lên bàn thờ ngày Tết để phúc lộc tề tựu, luôn an khang thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền

Các chuyên gia phong thủy có nói, hoa đồng tiền chính là loại hoa may mắn, giúp gia chủ có năm mới phát tài phát lộc. Không chỉ đầu năm, mà cả năm của gia đình bạn sẽ đầm ấm viên mãn, tài lộc dồi dào.

Hoa đồng tiền còn mang ý nghĩa trường thọ, giúp nhà có người già luôn khỏe mạnh bình an, trẻ nhỏ ít ốm đau bệnh tật. Thế nên, gia chủ hãy đặt ngay loại hoa này lên bàn thờ ngày Tết để phúc lộc tề tựu, luôn an khang thịnh vượng.

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên hay còn được gọi với cái tên nhất phẩm hồng. Đây là loài hoa mang lại sự cát tường may mắn, giúp gia chủ công thành danh toại, con cái học hành giỏi giang.

Chỉ cần đặt loại hoa may mắn này lên bàn thờ ngày Tết, gia chủ sẽ có năm mới với danh lợi như ý, muốn gì được nấy khiến ai cũng trầm trồ. 

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Hoa cúc sẽ giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, đạt cát đại lợi, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc

Cúc là loài hoa có màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, tài lộc nhiều đến mức đếm không xuể. Sự rực rỡ của loài hoa này cũng là điềm báo phú quý và thành đạt trong năm mới cho cả gia đình.

Chỉ một lọ hoa cúc đặt trên bàn thờ ngày Tết đã dư sức giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, đạt cát đại lợi, cứ thế mà phất.

Hoa hải đường 

Hoa hải đường nở vào mùa xuân, là loài hoa mang lại may mắn, phú quý cho gia chủ. Nếu chưng loài hoa này trong nhà ắt sẽ thu hút vượng khí, giúp gia đình lúc nào cũng hạnh phúc an yên, mọi sóng gió, chông chênh đều ở lại phía sau.

Nếu đã có một năm không mấy suôn sẻ thì ngày 30 Tết gia chủ nhất định phải đặt hoa hải đường lên bàn thờ gia tiên để có năm mới phú quý sang giàu, vạn sự hanh thông. 

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Bạn nên đặt hoa phong lan trong nhà khi Tết đến xuân về để năm mới hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Hoa phong lan

Sự thanh thuần, tinh tế của phong lan tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, cũng là biểu tượng của may mắn trong cuộc sống.

Thế nên, các chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên đặt hoa phong lan trong nhà khi Tết đến xuân về để năm mới hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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