Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), thần may mắn ra tay trợ giúp, 3 con giáp tiền đồ rộng mở, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài bát ngát, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), có thần may mắn hỗ trợ, 3 con giáp đón vạn điềm lành, sự nghiệp xán lạn, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân vốn chăm chỉ và luôn kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Bản mệnh tuy không gặp được nhiều may mắn như mong muốn nhưng họ luôn biết cố gắng, luôn có tinh thần lạc quan yêu đời, hướng về tương lai tốt đẹp tươi sáng.

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), người tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều có khởi sắc. Bản mệnh làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ, đối với những người làm ăn kinh doanh thì càng đầu tư sẽ càng sinh lời, cuộc sống từ đây đến cuối năm gặp nhiều thuận lợi.

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), thần may mắn ra tay trợ giúp, 3 con giáp tiền đồ rộng mở, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài bát ngát, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), người tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), người tuổi Thìn may mắn vượt trội và sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc. Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), thần may mắn ra tay trợ giúp, 3 con giáp tiền đồ rộng mở, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài bát ngát, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), người tuổi Thìn may mắn vượt trội và sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10) là thời điểm người tuổi Tý được Quý Nhân tương trợ. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Tý sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Tý thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, tuổi Tý còn may mắn phát tài.

Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10), thần may mắn ra tay trợ giúp, 3 con giáp tiền đồ rộng mở, sự nghiệp khởi sắc, tiền tài bát ngát, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Đúng 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14/10) là thời điểm người tuổi Tý được Quý Nhân tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, Hung Tinh rình rập, Tam Tai kéo đến, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, sự nghiệp lụi bại, tiền tài thất thoát

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, Hung Tinh rình rập, Tam Tai kéo đến, 3 con giáp vướng nhiều thị phi, sự nghiệp lụi bại, tiền tài thất thoát

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Tư ngày 12/10/2022, 3 con giáp bị Kiếp Tài báo họa, gặp nhiều xui xẻo, sự nghiệp sa sút, làm đâu hỏng đó, kiếm ít tiêu nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày giữa tuần tử vi ngày 12/10 tử vi ngày 12/10/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 18 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà