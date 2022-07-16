Đúng 3 ngày đầu tuần tới (18/7-20/7), những con giáp được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày đầu tuần tới, người tuổi Tý sẽ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.



Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng không phải vướng bận vì chuyện tình cảm như trước nữa. Bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, với một nửa của mình, còn những ai độc thân cũng thỏa mãn với sở thích cá nhân nên không vội vàng chuyện yêu đương.

Người tuổi Tý sẽ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ đón nhận được không ít điều may mắn trong 3 ngày đầu tuần tới. Con giáp này được soi đường chỉ dẫn cho cách kiếm tiền, không quá khó khăn mà vừa với sức lực. Người có đầu óc thì chẳng lo đói kém, bản mệnh thông minh thì có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nữa.