Đúng 3 ngày đầu tuần tới (18/7-20/7), những con giáp được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 23:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn vào đúng 3 ngày đầu tuần tới.

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày đầu tuần tới, người tuổi Tý sẽ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng không phải vướng bận vì chuyện tình cảm như trước nữa. Bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, với một nửa của mình, còn những ai độc thân cũng thỏa mãn với sở thích cá nhân nên không vội vàng chuyện yêu đương.

Đúng 3 ngày đầu tuần tới (18/7-20/7), những con giáp được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẽ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ đón nhận được không ít điều may mắn trong 3 ngày đầu tuần tới. Con giáp này được soi đường chỉ dẫn cho cách kiếm tiền, không quá khó khăn mà vừa với sức lực. Người có đầu óc thì chẳng lo đói kém, bản mệnh thông minh thì có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nữa.

Đường tình duyên của tuổi Thân vẫn tiến triển rất tốt đẹp, người yêu lâu có thể tính tới chuyện cưới xin hoặc bố mẹ kỳ vọng vào con cái cũng được như ý muốn. Tuy nhiên với người độc thân thì cẩn phản chủ động nắm bắt cơ hội tìm kiếm một nửa ưng ý nếu không lúc đó hối tiếc cũng không kịp.

Đúng 3 ngày đầu tuần tới (18/7-20/7), những con giáp được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Thân sẽ đón nhận được không ít điều may mắn trong 3 ngày đầu tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu để thành công mỉm cười với bạn ở lĩnh vực công việc trong thời gian tới. Nếu muốn, bạn có thể khởi động một dự án đã được ấp ủ từ lâu. Sự tận tâm và kiên trì giúp bạn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. lĩnh vực tài chính có vẻ ảm đạm, nhớ đừng dễ dàng bỏ ra một số tiền lớn khi chưa cân nhắc.

Ngoài ra, đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng sẽ trở nên tốt đẹp, con giáp này còn độc thân khiến người đối diện không thể rời mắt vì sự hấp dẫn, thậm chí còn tốt lên những lời khen ngợi nữa. Bản mệnh được rất nhiều người thương thầm trộm nhớ bởi sức hấp dẫn khó cưỡng của mình.

Đúng 3 ngày đầu tuần tới (18/7-20/7), những con giáp được Thần Phật độ mạng tiền tài, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Dậu để thành công mỉm cười với bạn ở lĩnh vực công việc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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