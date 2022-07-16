Tử vi đúng 10 ngày tới, thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp: Tiền bạc tràn vào nhà nhiều vô kể, công danh thăng tiến vượt bậc, phúc khí ngang Thiên Tử

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc tràn vào nhà nhiều vô kể, công danh thăng tiến vượt bậc, phúc khí ngang Thiên Tử vào đúng 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ thấy mọi thứ tốt hơn nhiều trong công việc. Bạn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ một người nào đó. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm thấy một giao dịch tốt về tài chính. Đây là thời điểm tốt để yêu cầu tăng lương hoặc tìm kiếm việc mới với mức lương cao.

Vận tình duyên của con giáp may mắn này cũng có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Bản mệnh sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. 

Tử vi đúng 10 ngày tới, thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp: Tiền bạc tràn vào nhà nhiều vô kể, công danh thăng tiến vượt bậc, phúc khí ngang Thiên Tử - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ thấy mọi thứ tốt hơn nhiều trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được cát thần che chở lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy tay trong 10 ngày tới. Nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh thì càng như diều gặp gió, buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu tăng lên chóng mặt.

Chính vì vậy, bản thân của con giáp này cũng thấy vui mừng nhưng không quá ngạc nhiên vì thời gian vừa qua con giáp này này đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Thậm chí đã có lúc bản mệnh còn hi sinh cả thời gian riêng tư để hoàn thành công việc, nhiệm vụ đúng thời hạn được giao.

Tử vi đúng 10 ngày tới, thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp: Tiền bạc tràn vào nhà nhiều vô kể, công danh thăng tiến vượt bậc, phúc khí ngang Thiên Tử - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ được cát thần che chở lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Kim khí vượng, tiền tài của người tuổi Dần sẽ ùn ùn đổ về nhà khi mà con giáp này được đổi vận. Bản mệnh không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được.

May mắn là tuổi Dần sẽ tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân trong thời gian tới. Nhờ đó dù có muộn phiền một chút nhưng ngay sau đó bản mệnh đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến bản mệnh cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Tử vi đúng 10 ngày tới, thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp: Tiền bạc tràn vào nhà nhiều vô kể, công danh thăng tiến vượt bậc, phúc khí ngang Thiên Tử - Ảnh 3
Kim khí vượng, tiền tài của người tuổi Dần sẽ ùn ùn đổ về nhà khi mà con giáp này được đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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