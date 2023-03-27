Đúng 3 ngày đầu tuần (27/3 - 29/3): 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.
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Tuổi Sửu
Tình tình tài chính của người tuổi Sửu khá ổn định trong 3 ngày đầu tuần. Ngày từ đầu tuần nhờ làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc, con giáp này nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương cũng như chuyển đổi công việc phù hợp hơn với khả năng.
Được phúc tinh chiếu mệnh, tình hình làm ăn kinh doanh, buôn bán của người tuổi Sửu sôi nổi, hứa hẹn doanh thu tăng cao bất ngờ. Người làm kinh doanh tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh giúp thu nhập tăng vọt, tiền về đầy túi.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ là những người mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và đam mê. Trong công việc, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng con giáp này vẫn giữ vững tinh thần và cố gắng hết sức mình để vượt qua nghịch cảnh.
Trong 3 ngày đầu tuần, tài vận của người tuổi Ngọ lên cao, công việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, doanh thu tăng mạnh. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao trọng trách quan trọng, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng tăng lên.
Tuổi Hợi
Tài vận của người tuổi Hợi khá tốt trong 3 ngày đầu tuần. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, bạn sẽ sớm thu được trái ngọt trong sự nghiệp của mình.
Ngoài ra, trong thời gian này, người tuổi Hợi nhận được khoản tiền thưởng khá lớn, xứng đáng với công sức phấn đấu của bạn trong suốt những tháng gần đây. Thời gian này cũng hứa hẹn là một tháng nhiều lộc lá, tiền bạc rủng rẻng với con giáp này.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm