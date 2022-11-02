Đúng 3 ngày cuối tuần (4 - 6/11): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tiền xông vào cửa, niềm vui tiếp nối

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 14:40

Tử vi có nói, sang 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp này sẽ giàu có bất ngờ, tài vận nở hoa, cuộc sống an nhàn viên mãn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng khi sang đúng 3 ngày cuối tuần. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu bất ngờ chỉ sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đắc.

Đúng 3 ngày cuối tuần (4 - 6/11): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tiền xông vào cửa, niềm vui tiếp nối - Ảnh 1
Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng khi sang đúng 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng thời gian trước đây vận thế của con giáp này này không tốt nên cuộc sống gặp nhiều áp lực. Bước sang 3 ngày cuối tuần này, Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Thời gian này, cung mệnh xuất hiện cục diện “Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền. Thu nhập kiếm được có thể bằng mấy tháng cố gắng làm việc.

Đúng 3 ngày cuối tuần (4 - 6/11): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tiền xông vào cửa, niềm vui tiếp nối - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày cuối tuần này, Hợi hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Con giáp này may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng sang 3 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Tử vi khen ngợi người tuổi Tị về khả năng quản lý tài chính. Họ chứng tỏ bản lĩnh hơn người khiến cho cộng sự, cấp trên nể phục.

Đúng 3 ngày cuối tuần (4 - 6/11): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tiền xông vào cửa, niềm vui tiếp nối - Ảnh 3
Những ngày tháng đầu năm gian nan vất vả nhưng sang 3 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ phất lên về tài vận và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 28/10/2022, 3 con giáp ăn lộc trời cho, vận may đạt đỉnh, của cải chất đầy, phú quý kề bên

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 28/10/2022, 3 con giáp ăn lộc trời cho, vận may đạt đỉnh, của cải chất đầy, phú quý kề bên

Tử vi có nói, sau ngày mai (28/10), 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

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