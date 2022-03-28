Đúng 3 ngày cuối tháng 3: Top các con giáp chuẩn bị TINH THẦN nhận TÀI LỘC TRỜI BAN, sự nghiệp THĂNG TIẾN

Người tuổi Tý nổi tiếng chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Không chỉ vậy, họ còn là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

3 ngày tới, sự nghiệp của Tý hanh thông hơn. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui gõ cửa. Bản mệnh có nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương. Người đi làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

3 ngày tới, sự nghiệp của Tý hanh thông hơn. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui gõ cửa.

Tuy nhiên, Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy còn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Tài nhập mệnh báo hiệu 3 ngày cuối cùng của tháng 3 này là những ngày tài lộc thịnh vượng với tuổi Sửu. Từ trước đến nay, bạn luôn là người cần cù và chăm chỉ, thế nên bạn luôn được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Bạn có thể nhận được phần thưởng cho những cố gắng của mình.

Tài chính đã ổn định nên những chú Trâu có thể thoải mái sắm sửa hoặc mua sắm một số món đồ bạn yêu thích. Thậm chí, lúc này bạn đã tiết kiệm được kha khá một khoản tiền chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng với những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu có hiện tượng đau vùng eo, thắt lưng, đau bụng dưới thì cần đi kiểm tra ngay, tránh để tình trạng kéo dài khiến thân thể tổn thương, bệnh tình tăng nặng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ có quý nhân nâng đỡ khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Người tuổi Mão dễ có quý nhân nâng đỡ khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

Khi đã có được tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở, ví dụ như tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô, sản xuất, cải tiến kĩ thuật.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.