Đúng 23h ngày 23/9: Vận quý nhân bừng sáng, ba con giáp sau đây hưởng ân điển trời ban, không chỉ thành công trong công việc mà còn bội thu về tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 23:00

Sau khung giờ này, những con giáp dưới đây rủng rỉnh tiền bạc nhất, vạn sự thuận lợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhân hậu, hiền hòa, thương người. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Tuy vậy, thời trẻ, người tuổi Mùi khá bốc đồng. Họ làm gì cũng vội vàng nên dễ mắc sai lầm. Chính vì vậy, khi càng lớn tuổi sự nghiệp của con giáp này mới dần phất lên. Con giáp này một khi nắm bắt được cơ hội thì kiếm tiền đầy tay, giàu lên nhanh chóng.

Đúng 23h ngày 23/9: Vận quý nhân bừng sáng, ba con giáp sau đây hưởng ân điển trời ban, không chỉ thành công trong công việc mà còn bội thu về tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ khung giờ này, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, người có năng lực ắt sẽ được cất nhắc nắm giữ vị trí cao. Trong khi đó một số người sẽ nhận được cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Tuổi Mùi một khi nắm bắt cơ hội phù hợp với mình thì con giáp này sẽ chiếm giữ vị trí quan trọng trong công ty hoặc tổ chức mình đang làm việc. Tiền lương và thưởng của họ nhờ đó cũng tăng lên. Người làm kinh doanh đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm phất lên, tiền bạc thu về nhiều không đếm xuể. Tuổi Mùi cần hăng hái và bạo dạn hơn nữa để nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Đúng 23h ngày 23/9: Vận quý nhân bừng sáng, ba con giáp sau đây hưởng ân điển trời ban, không chỉ thành công trong công việc mà còn bội thu về tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộc của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Tuổi Thìn

Bước sang khung giờ này, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc. Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Đúng 23h ngày 23/9: Vận quý nhân bừng sáng, ba con giáp sau đây hưởng ân điển trời ban, không chỉ thành công trong công việc mà còn bội thu về tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể. Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 10 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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