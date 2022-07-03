Đúng 22 ngày tới, THẦN TÀI THIÊN VỊ, 3 con giáp vào cầu trúng quả, nắm được thiên thời, bất ngờ được lộc, trúng đậm trả sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 05:37

Những con giáp này được Thần Tài ưu ái có thể cân nhắc đầu tư, kiếm lời vào các ngày tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, 22 ngày tới người tuổi Sửu sẽ có một thời gian tuyệt vời trên con đường gây dựng bước đi của mình, những việc ngoài ý muốn ít có khả năng xảy ra nếu có thì cũng là những điều bất ngờ khiến cho bạn vui vẻ.

Vận may tổng thể của Sửu trong những ngày này sẽ tăng vọt, tài lộc liên tục phất lên, cực kỳ hanh thông. Nói cách khác, thu hoạch và phần thưởng trong tất cả các khía cạnh cuộc sống của tuổi Sửu tăng mạnh.

Người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Đúng 22 ngày tới, THẦN TÀI THIÊN VỊ, 3 con giáp vào cầu trúng quả, nắm được thiên thời, bất ngờ được lộc, trúng đậm trả sạch nợ nần - Ảnh 1
Con giáp đầu tiên được Thần tài thiên vị, tài lộc liên tục phất lên chính là tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp này trong 22 ngày tới, về công việc sẽ có nhiều khởi sắc, trong đường tài lộc, tuổi Mão có vận may vì thế kiếm tiền và đầu tư cũng có thể vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là họ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt.

Về tình duyên cũng nở rộ, tuổi Mão đã nhận ra người bên cạnh là người vô cùng quan trọng với mình và cần phải giữ tình cảm này. Tiền bạc rủng rỉnh nên không tránh khỏi vài người lợi dụng.

Người tuổi Mão dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Đúng 22 ngày tới, THẦN TÀI THIÊN VỊ, 3 con giáp vào cầu trúng quả, nắm được thiên thời, bất ngờ được lộc, trúng đậm trả sạch nợ nần - Ảnh 2
Trong 22 ngày tới, công việc tuổi Mão có phần khởi sắc, đầu tư kinh doanh cát lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 22 ngày tới, người tuổi Thìn đón nhận nhiều tin vui về mình, chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà rất cao.

Chuyện làm ăn của con giáp này tiến triển cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi.

Không chỉ vậy, những người cầm tinh con rồng còn được đánh giá là mạnh dạn lại nhạy bén, làm việc khá thận trọng và quyết đoán, dễ dàng ra quyết định rồi theo đuổi, làm tới cùng nên có thể thu hoạch được lợi ích rất lớn.

Đúng 22 ngày tới, THẦN TÀI THIÊN VỊ, 3 con giáp vào cầu trúng quả, nắm được thiên thời, bất ngờ được lộc, trúng đậm trả sạch nợ nần - Ảnh 3
Ngày thứ 22 tới đây, tuổi Thìn đón nhận niềm vui, chuyện làm ăn tiến triển tốt, tiền bạc về tay - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi đầu tuần ngày 4/7/2022: 2 con giáp 'độc lập chi hầu', làm đâu thắng đó, đang cơn đại hạn ẵm trọn lộc trời, trúng lớn cực đậm, đổi đời cực chất

Tử vi đầu tuần ngày 4/7/2022: 2 con giáp 'độc lập chi hầu', làm đâu thắng đó, đang cơn đại hạn ẵm trọn lộc trời, trúng lớn cực đậm, đổi đời cực chất

Từ tổng quan tử vi 12 con giáp trong tuần cho thấy 2 con giáp dưới đây được Quý Nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, tiền chất như núi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026