Tử vi đầu tuần ngày 4/7/2022: 2 con giáp 'độc lập chi hầu', làm đâu thắng đó, đang cơn đại hạn ẵm trọn lộc trời, trúng lớn cực đậm, đổi đời cực chất

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 02:00

Từ tổng quan tử vi 12 con giáp trong tuần cho thấy 2 con giáp dưới đây được Quý Nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, tiền chất như núi.

Tuổi Tý

Đầu tuần này, vận trình của người tuổi Tý duy trì ở mức bình ổn, có thăng có trầm, nhìn chung không có quá nhiều điều đang lo ngại, bạn chỉ cần giữ được phong độ hiện tại làm mọi thứ theo kế hoạch đã vạch sẵn, thì mọi việc sẽ tiến triển như bạn mong muốn.

Công việc của bản mệnh tiến triển đều đều, các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn mức. Tuy nhiên, không có đột phá nào quá lớn nhưng cũng không có sơ suất. Có tử vi cát tinh ở bên, cơ hội được quý nhân chỉ lối dẫn đường đối với người tuổi Tý không ít. Đối phương không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của bản thân.

Ở phương diện tài lộc, nhất là vào đầu tuần khi có cả chính tài và thiên tài cùng nâng đỡ các nguồn thu nhập chính và phụ được đảm bảo, việc hợp tác cũng tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận chia đều cho cả 2 bên, ẵm trọn lộc trời, khả năng đổi đời cao. Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng trong tuần mới, đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt. Người độc thân nên chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp của mình.

Tử vi đầu tuần ngày 4/7/2022: 2 con giáp 'độc lập chi hầu', làm đâu thắng đó, đang cơn đại hạn ẵm trọn lộc trời, trúng lớn cực đậm, đổi đời cực chất - Ảnh 1
Tuổi Tý đầu tuần vận trình duy trì ở mức bình ổn, có tử vi cát tinh phù trợ các nguồn thu nhập đều được đảm bảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi hung cát đan xen, con giáp này nên thường xuyên chăm sóc sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, cơ thể khỏe mạnh dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt tất cả mọi việc.

Tuần mới bản mệnh có động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường chỉ lối, tìm thấy đường đi phát triển những tài năng của bản thân, tạo ra một không gian lớn hơn cho  bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc.

Điểm sáng trong tuần có lẽ là đường tài lộc khởi sắc không ngừng, làm đâu thắng đó, công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi sẽ có những bất ngờ bởi niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình.

Tử vi đầu tuần ngày 4/7/2022: 2 con giáp 'độc lập chi hầu', làm đâu thắng đó, đang cơn đại hạn ẵm trọn lộc trời, trúng lớn cực đậm, đổi đời cực chất - Ảnh 2
Vận trình tuổi Hợi đầu tuần hung cát đan xen, tìm thấy đường đi phát triển của bản thân, tài lộc khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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