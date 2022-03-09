Đúng 22 ngày tới, Tài Tinh ghé thăm, 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, vạn sự hòa hợp, phú quý lên hương

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 11:30

Tử vi 22 ngày tới cho hay, nhờ có sự hỗ trợ từ Tài Tinh, 3 con giáp này sẽ gặp mệnh phú quý, làm 1 ăn 10, may mắn ngập trời, phước lành thi nhau kéo đến.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi là các cá nhân sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có gặp khó khăn, gập ghềnh. Vận trình 22 ngày tới đây đối với người tuổi Hợi rất suôn sẻ. Trong giai đoạn này, họ nhận nhiều tài lộc hơn và kiếm tiền tốt hơn. Công việc của họ cũng có sự đột phá, làm ăn lớn hơn.

Theo tử vi 22 ngày tới, bản mệnh bận rộn đầu tư tiền bạc vào nhiều mối kinh doanh nhưng sau đó tiền bạc lại đổ về túi ào ào, thu nhập tăng cao, tài khoản nhảy số liên tục. Từ đây, họ có thể tạm biệt cuộc sống eo hẹp, khó khăn.

tu vi 22 ngay toi 1
Vận trình 22 ngày tới đây đối với người tuổi Hợi rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 22 ngày tới, tuổi Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội chứng tỏ kỹ năng và bản lĩnh của họ ở nơi làm việc, được đồng nghiệp coi trọng, nhất là với những người chuyển đến công ty mới. Họ sẽ thu về nhiều lợi ích khi hợp tác hiệu quả với những người khác.

Tử vi 22 ngày tới cho hay, tuổi Thìn được cho là kiếm khá nhiều tiền, có thể thanh toán hết nợ nần. Tuy nhiên, tuổi Thìn sẽ bị hấp dẫn bởi rất nhiều lời mời mọc và nếu không biết chi tiêu 1 cách khôn ngoan thì họ sẽ không tiết kiệm được gì nhiều. Trước khi mua 1 tài sản lớn, hãy tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng để tránh bị hớ.

tu vi 22 ngay toi 2
Tử vi 22 ngày tới cho hay, tuổi Thìn được cho là kiếm khá nhiều tiền, có thể thanh toán hết nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

22 ngày tới đây, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu biết nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội xung quanh, phát huy tiềm năng vốn có thì nhất định tuổi Dậu sẽ dễ dàng đổi đời. Người tuổi Dậu vốn thông minh, chỉ cần họ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì xác định cuộc sống sang trang từ đây.

Trong 22 ngày tới, công việc của người tuổi Dậu có dấu hiệu suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Những khó khăn từ thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh cũng sẽ kiếm được cơ hội tăng thêm thu nhập, hơn nữa còn được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới, xây dựng cuộc sống cuối năm thăng hoa và giàu có

tu vi 22 ngay toi 3
Trong 22 ngày tới, công việc của người tuổi Dậu có dấu hiệu suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay

Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp này thành công vang dội, vận mệnh như cá chép vượt vũ môn, sự nghiệp vững vàng, tiền tiêu không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 22 ngày tới tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'