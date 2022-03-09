Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 09:20

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp này thành công vang dội, vận mệnh như cá chép vượt vũ môn, sự nghiệp vững vàng, tiền tiêu không xuể.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu bản chất hiền lành, lương thiện, luôn giàu lòng nhân ái nên được yêu mến, phúc phần của con giáp này cũng tốt đẹp hơn người. Ngoài ra, họ cũng rất nỗ lực trong công việc, bước qua ngày 10/3, họ sẽ gặt hái nhiều may mắn, thuận lợi. Họ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nguồn thu chính phụ đều rủng rỉnh.

Bước qua ngày 10/3 cũng là lúc xuất hiện vận đổi đời của tuổi Sửu, là cơ hội để bạn có thể đầu tư mở rộng kinh doanh, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Chỉ có lời khuyên nhỏ cho Sửu chính là đừng tin người quá mức, đừng để kẻ tiểu nhân lợi dụng lòng tốt của mình. Hãy giữ những bí mật cho riêng mình và đề cao cảnh giác.

Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay - Ảnh 1
Bước qua ngày 10/3 cũng là lúc xuất hiện vận đổi đời của tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khả năng hút tiền của Tỵ khi bước qua ngày 10/3 cực cao, làm gì cũng ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được hoàn thành và thu về nguồn thu ngoài mong đợi. Thời điểm này, may mắn đến với Tỵ nhiều hơn. Cơ hội để con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội mười mươi vì vậy Tỵ hãy tranh thủ nắm bắt.

Sự nghiệp của Tỵ trong giai đoạn này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của Tỵ được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tỵ vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này.

Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay - Ảnh 2
Khả năng hút tiền của Tỵ khi bước qua ngày 10/3 cực cao, làm gì cũng ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp thông minh, tài năng và chăm chỉ làm việc. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn thể hiện được tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Người tuổi này cũng giàu ý chí tự lập. Họ không muốn dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn tự mình hoàn thành công việc.

Bước qua ngày 10/3, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Không những thế, họ còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Người làm kinh doanh thì làm ăn phất phát, người làm công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể mua nhà, tậu xe như ý muốn.

Bước qua ngày 10/3, vận mệnh như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, 3 con giáp này sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, thu về bạc tỷ trong tầm tay - Ảnh 3
Bước qua ngày 10/3, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng Chủ Nhật tuần này, 3 con giáp này không thành RỒNG thì cũng thành PHƯỢNG, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây

Đúng Chủ Nhật tuần này, 3 con giáp này không thành RỒNG thì cũng thành PHƯỢNG, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây

Tử vi Chủ Nhật tuần này dự đoán, nhờ có vận may an bài, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, công danh xuôi thuận, vạn sự hoàn mỹ.

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