Đúng 2 tuần nữa, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 27/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ồ ạt như nước, tiền nong rủng rỉnh, tình duyên nở rộ đúng 2 tuần tới.

Tuổi Dần

Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, con giáp Tuổi Dần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều “thuận buồm xuôi gió”.

Vậy nên, nhiều người tuổi Dần trở nên yêu đời, lạc quan hơn, từ đây phúc khí cũng ngày càng tăng. Đường tình cảm của bạn cũng vô cùng thuận lợi, nếu đang cô đơn họ sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Nếu đã có gia đình, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng và gắn bó với nhau hơn.

Đúng 2 tuần nữa, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Nếu làm nghề kinh doanh buôn bán thì họ sẽ gặp được khách hàng tiềm năng, đầu tư đâu thắng đó. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất “cơ hội vàng” của mình.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi vô cùng nồng nàn và thắm thiết. Chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng sâu đậm, mãnh liệt hơn. Đối với người độc thân, bạn sẽ tìm được “ý trung nhân” nếu bạn chịu tận hưởng cuộc sống và đi chơi cùng bạn bè.

Đúng 2 tuần nữa, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này có vận khí tốt, hành động nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra những quyết định và phán đoán có lợi cho mình, làm những nhiệm vụ thử thách sẽ càng viên mãn hơn. Nhờ đó, sự thành công của bạn ngày càng “nở rộ” chứ không phải thu hoạch được từ một sớm một chiều.

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn cần chủ động hơn nữa, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

Đúng 2 tuần nữa, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc của 3 con giáp này cực kỳ đỏ từ ngày mùng 1 Tết trở đi, ung dung mà hưởng, tiêu xài thoải mái cả năm

Tài lộc của 3 con giáp này cực kỳ đỏ từ ngày mùng 1 Tết trở đi, ung dung mà hưởng, tiêu xài thoải mái cả năm

Bước sang mùng 1 Tết Nhâm Dần, tài vận của 3 con giáp này tăng cao thấy rõ, giúp họ thu hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót