Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), Phật Bà dang tay trợ giúp, 3 con giáp may mắn công danh thành toại, hưởng trọn phú quý, giàu sang như ý, giàu có vô cùng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 12:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), nhờ có Phật Bà trợ giúp mà 3 con giáp may mắn này từ công danh sự nghiệp đến tài lộc đều có những bước tiến đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), người tuổi Mùi bước vào giai đoạn mới, tài lộc và sự nghiệp đều tốt đẹp, tích cực hơn. Trong sự nghiệp, tuổi Mùi đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, may mắn hơn; có thể được thăng quan tiến chức; người làm kinh doanh, buôn bán sẽ mở rộng quy mô, kiếm nhiều tiền.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Dê là những người siêng năng, chăm chỉ, kiên định, nhẫn lại. Càng gặp khó khăn, những người này càng trở nên kiên trì, cố gắng hơn; nhờ vậy, thành quả họ đạt được là rất xứng đáng. Là con giáp may mắn, người tuổi Mùi hãy biết trân trọng và cố gắng nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh của mình.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), người tuổi Mùi bước vào giai đoạn mới, tài lộc và sự nghiệp đều tốt đẹp, tích cực hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), tài lộc của người tuổi Thìn bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, mà dễ thấy nhất chính là nguồn thu từ công việc chính. Thực ra đây là một điều rất hiển nhiên thôi, bởi bạn đã chăm chỉ làm việc và cống hiến suốt cả năm vừa qua.

Theo tử vi 12 con giáp, Thần Tài ở bên cũng mang lại nhiều may mắn cho người làm ăn kinh doanh. Bản mệnh chỉ cần bắt tay vào làm việc gì là việc ấy sẽ trở nên suôn sẻ vô cùng, đôi khi cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần chủ động nắm bắt là ắt sẽ thành công. Bạn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi mà túi tiền vẫn rủng rỉnh, an tâm hưởng thụ công sức lao động của mình.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), tài lộc của người tuổi Thìn bắt đầu có dấu hiệu gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), được Thần Tài phù hộ, người tuổi Ngọ có thể kiếm hết lợi nọ đến lộc kia, bận đếm tiền đến tay chân rối mù, không còn thời gian mà suy nghĩ, buồn phiền, bất mãn. Họ thậm chí còn phải hao tốn tinh lực để quản lý khối tài sản ngày một nhiều hơn.

Bên cạnh đó, những tuổi Ngọ còn đang độc thân cũng không cần phải lo ngại. Thời gian này, không chỉ có tiền, vận đào hoa của tuổi Ngọ cũng tốt hơn nhiều, có thể gặp được chân mệnh thiên tử, chân mệnh thiên nữ, tìm được ý trung nhân vừa lòng. Nếu kết được duyên, cuộc sống sẽ càng thêm hạnh phúc mỹ mãn.

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Đúng 2 ngày cuối tuần (3, 4/9), được Thần Tài phù hộ, người tuổi Ngọ có thể kiếm hết lợi nọ đến lộc kia, bận đếm tiền đến tay chân rối mù - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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