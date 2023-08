Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là loài vật nhỏ nhắn nhưng có trí thông minh, sự nhanh nhẹn vượt trội để chiến thắng đứng đầu trong 12 con giáp. Đây cũng là cơ hội mới nhưng cũng là thách thức lớn cho người tuổi Tý. Biết nắm bắt cơ hội, cố gắng thì sẽ đạt được thành công rực rỡ.

Đúng 11 giờ trưa mai (3/9/2022), người tuổi Tý được thần linh, bề trên chiếu cố nhiều nên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên, cũng dễ có những vận hạn không may cho con giáp may mắn ở tuổi này nên phải cân nhắc kĩ trong các vấn đề và luôn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.