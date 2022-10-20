Đúng 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), 3 con giáp vận đỏ triền miên, tài lộc rộng mở, tiền về như thác đổ, cuộc sống từ nay phất lên thành đại gia từ lúc nào không hay

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 14:41

Tử vi 2 ngày cuối tuần này cho biết có đến 3 con giáp may mắn tiền đồ sáng nước, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu, thậm chí còn thành đại gia từ lúc nào không hay.

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, càng chưa bao giờ biết nản chí là gì. Họ chăm chỉ, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Đối với nhiều người, Tỵ còn là hình mẫu tiêu biểu, là tấm gương sáng để họ noi theo và học hỏi. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết con giáp may mắn này sẽ có vận may bùng nổ, tài lộc nhân đôi, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, không ngừng cố gắng thì bạn ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong tương lai. Cuộc sống sắp tới cơ hội không thiếu nhưng khó khăn cũng không ít chính vì vậy đỏi hỏi bản mệnh cần phải tập trung và chắt chiu những cơ hội mà mình có được để có được kết quả ưng ý nhất. 

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Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết con giáp may mắn này sẽ có vận may bùng nổ, tài lộc nhân đôi, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, không ngừng cố gắng thì bạn ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm niệm rằng, mọi thứ mình bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng mà họ gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có cao nhân đắc đạo chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này, Thân nhờ được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng gặp thuận lợi đủ đường, doanh thu cứ thế tăng đều. 

Đặc biệt các dự án đầu tư do có sự chỉ đường của quý nhân nên từng bước đi đúng hướng và dần có sự cải thiện hơn so với thời điểm trước đây qua đó dần dần mang về khoản tiền lớn cho bản mệnh. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 ngày cuối tuần này, Thân nhờ được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng gặp thuận lợi đủ đường, doanh thu cứ thế tăng đều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đa số là những người sống rất mạnh mẽ, tự lập, không ngại khó, ngại khổ trong cuộc sống. Dù nhìn họ ở góc độ nào, hoàn cảnh nào cũng thấy họ có một sự tự tin và phong thái điềm tĩnh đáng nể. Chính vì vậy mà họ được nhiều người nể trọng và hầu hết người cầm tinh tuổi Rồng đều có được thành công đáng nể. 

Tử vi 2 ngày tới cho biết tuổi Thìn là một trong những con giáp làm ăn phát đạt, thịnh vượng sung túc, nhất là những người dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ có khả năng trúng lớn. 

Không chỉ vượng phát trong đường công danh sự nghiệp mà vận tình duyên của bản mệnh cũng đỏ không kém. Những người độc thân trong thời gian này có nhiều cơ hội để tiếp cận với người mình thương, được hay không đều phụ thuộc vào bạn. 

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Tử vi 2 ngày tới cho biết tuổi Thìn là một trong những con giáp làm ăn phát đạt, thịnh vượng sung túc, nhất là những người dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, bước vào lĩnh vực kinh doanh sẽ có khả năng trúng lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 16h chiều mai (21/10/2022), 3 con giáp nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, tình - tiền - danh đều ngọt ngào, viên mãn

Đúng 16h chiều mai (21/10/2022), 3 con giáp nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, tình - tiền - danh đều ngọt ngào, viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (21/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn nhận lộc Trời ban, sự nghiệp - tài lộc cùng lúc xán lạn, cuộc sống lên hương.

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