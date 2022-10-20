Liên tiếp 3 ngày tới (21,22,23/10/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp cuộc sống lên hương, trúng số dễ như chơi, tài lộc vượng phát, sự nghiệp được ưu ái thăng chức

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:20

Tử vi 3 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống lên hương thấy rõ.

Tuổi Tỵ 

Những người tuổi Tỵ trong năm 2022, do chịu ảnh hưởng của sao Kế Đô mà ốm đau kéo dài, thậm chí là gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Tuy nhiên, con giáp này luôn quan niệm chỉ cần bản thân không bỏ cuộc và nỗ lực chăm chỉ cơ hội thăng tiến rồi sẽ đến với họ mà thôi. 

Tử vi 3 ngày tới cho biết, con giáp may mắn này chuẩn bị dọn đường chào đón Thần Tài. Những khó khăn trước đó được giải quyết triệt để, sức khỏe của bạn cũng từ đó mà tốt hơn từng ngày.

Từ giờ cho đến hết năm 2022 sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của bản mệnh trong năm Nhâm Dần này đấy. Chỉ cần Tỵ chắt chiu từng cơ hội mà mình có được khả năng thăng tiến trong thời gian này là rất lớn, việc thăng chức hay tăng lương cũng chỉ là vấn đề thời gian.

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Tử vi 3 ngày tới cho biết, con giáp may mắn này chuẩn bị dọn đường chào đón Thần Tài. Những khó khăn trước đó được giải quyết triệt để, sức khỏe của bạn cũng từ đó mà tốt hơn từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Tuất có tình hình tài chính tương đối ổn định, không phải lo túng thiếu. Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn cấp trên sẽ nhìn ra được năng lực của bạn, thời gian tới các dự án quan trọng đều sẽ do bạn đảm nhận và chỉ cần làm tốt khả năng thăng chức hay tăng lương là chuyển dễ như trở bàn tay. 

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể học thêm các kiến thức mới, mở mang tầm nhìn cho mình.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Tuất có tình hình tài chính tương đối ổn định, không phải lo túng thiếu. Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông trong tháng này. Đặc biệt trong 3 ngày tới chính xác là giai đoạn may mắn nhất đối với con giáp này nên Thân nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp may mắn này xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Quý nhân chỉ đường dẫn lối nên Thân không cần phải quá lo lắng trong việc đầu tư, khả năng kiếm về số tiền khủng là hoàn toàn có thể. 

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Trên phương diện sự nghiệp, con giáp may mắn này xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo

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