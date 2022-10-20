Kể từ ngày (22/10/2022), Thần Tài nhả vía, quý nhân kề cạnh, 3 con giáp trúng số giàu to, sự nghiệp thăng tiến tới tấp, tài lộc hanh thông, vận trình phía trước không thiếu vinh quang

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 12:00

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 22/10/2022 có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp thuận lợi.

Tuổi Dậu 

Tử vi học cho biết người tuổi Dậu vốn được coi là con giáp hiền hòa, điềm đạm, biết quan tâm, chú ý đến những người xung quanh, họ có một tình thương người vô bờ bến. Đôi khi biết mình không đủ khả năng nhưng cũng cố vay mượn để giúp đỡ bạn bè, thân nhân.  

Tử vi dự đoán trong những ngày tới đây cho biết mọi con đường mới sẽ mở ra với con giáp tuổi Tuất, rất có thể bạn tìm được công việc mới phù hợp với năng lực của bản thân và đặc biệt hơn là một môi trường làm việc khiến bạn hạnh phúc. Đường kinh doanh cũng gặp vượng phát khi có được quý nhân chỉ dẫn giúp các dự án phát triển và mang về số tiền kha khá của Dậu. 

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Dậu cũng may mắn không kém khi sẽ gặp được người yêu thương bạn thật lòng, cả tình duyên và sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh" ngày một tiến tới. 

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Tử vi dự đoán trong những ngày tới đây cho biết mọi con đường mới sẽ mở ra với con giáp tuổi Tuất, rất có thể bạn tìm được công việc mới phù hợp với năng lực của bản thân và đặc biệt hơn là một môi trường làm việc khiến bạn hạnh phúc. Đường kinh doanh cũng gặp vượng phát khi có được quý nhân chỉ dẫn giúp các dự án phát triển và mang về số tiền kha khá của Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần quá cứng rắn, lúc nào cũng thích được lãnh đạo, được đứng trên uy quyền của người khác mà sinh ra trạng thái độc tài. Điều này khiến những người trước đó cảm thấy chán nản, thậm chí sợ hãi khi đối diện với bạn. Chính vì vậy để có được tình duyên viên mãn, bạn nên thay đổi tính cách của mình.

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 22/10/2022 cho biết, con giáp tuổi này vô cùng may mắn trong chuyện kinh doanh, những người làm ăn thu lượm được nguồn khách dồi dào, thậm chí thu về những hợp đồng béo bở. 

Với những người làm công ăn lương được thông qua các dự án và thậm chí là được cất nhắc, đề bạt. Thiếu tình nhưng không thể thiếu tiền là châm ngôn sống của người tuổi Dần, họ sẽ đạt đến sự hạnh phúc lớn nhất khi hầu bao dày dặn. 

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Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 22/10/2022 cho biết, con giáp tuổi này vô cùng may mắn trong chuyện kinh doanh, những người làm ăn thu lượm được nguồn khách dồi dào, thậm chí thu về những hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Kể từ ngày 22/10/2022 cho biết chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tào lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hản bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách háng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lại.

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Kể từ ngày 22/10/2022 cho biết chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo

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