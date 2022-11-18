Đúng 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): Kim Tinh chiếu mạng, 4 con giáp của nả dư thừa, gánh lộc mỏi vai, quét sạch xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 05:14

Những con giáp được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vượt qua nhẹ nhàng trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Hợi

Bản thân tuổi Hợi là người hiền lành, thẳng thắn, bộc trực nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu. Chính vì thế con giáp này luôn chiếm trọn lòng tin của những người xung quanh.  Trong 2 ngày cuối tuần này, bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách.

Người làm kinh doanh ắt gặp được khách hàng "sộp", khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. Trong ngày này, bạn cũng nên quyết đoán hơn trước những dự tính còn đang dang dở, bởi bước sang ngày mới bản mệnh sẽ bị chìm sâu trong chiến thắng mà đôi khi quên đi mất một vài việc mình cần phải giải quyết nhanh chóng. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): Kim Tinh chiếu mạng, 4 con giáp của nả dư thừa, gánh lộc mỏi vai, quét sạch xui xẻo - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần này, bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, người tuổi Thân sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức. Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ, Thân sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Đúng 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): Kim Tinh chiếu mạng, 4 con giáp của nả dư thừa, gánh lộc mỏi vai, quét sạch xui xẻo - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Bản mệnh cũng tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Vì vậy mà Sửu cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống.

Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu gặp may mắn liên tiếp. Công việc có nhiều tiến triển thuận lợi giúp Sửu đạt thành tích tốt. Một số người được cấp trên khen thưởng. Những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên gặt hái nhiều thành quả tốt. Phương diện tình cảm nở rộ, người cô đơn rất có thể gặp được đối tượng thích hợp. Với những người đã có đôi có cặp lại càng nồng thắm, gắn bó. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): Kim Tinh chiếu mạng, 4 con giáp của nả dư thừa, gánh lộc mỏi vai, quét sạch xui xẻo - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu gặp may mắn liên tiếp. Công việc có nhiều tiến triển thuận lợi giúp Sửu đạt thành tích tốt. Một số người được cấp trên khen thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Thìn sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới. Bản mệnh cũng nên chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ, không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Thế nhưng, hôm nay chuyện tình cảm có vẻ không được suôn sẻ cho lắm do bản mệnh mải mê làm ăn mà quên mất đối phương đang rất cần đến sự quan tâm của bạn. Hãy dành thêm nhiều thời gian hơn quan tâm, lắng lo và chia sẻ với người ấy nhé!

Đúng 2 ngày cuối tuần (19, 20/11): Kim Tinh chiếu mạng, 4 con giáp của nả dư thừa, gánh lộc mỏi vai, quét sạch xui xẻo - Ảnh 4
Người tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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