Đúng 2 ngày (29 và 30/10): Mưa thuận gió hòa, Thần Tài đến nhà, 3 con giáp lộc sinh quý phú, tài sinh đức phúc, qua đêm hóa thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 14:11

Tử vi 2 ngày (29 và 30/10) dự đoán 3 con giáp có cuộc sống, công việc cũng như chuyện tình cảm thập toàn thập mỹ.

 

Tuổi Tý

Cục diện Tam Hội giúp người tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc của con giáp này lên cao giúp bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc. Thực Thần còn mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bạn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Đúng 2 ngày (29 và 30/10): Mưa thuận gió hòa, Thần Tài đến nhà, 3 con giáp lộc sinh quý phú, tài sinh đức phúc, qua đêm hóa thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí lan tràn cũng giúp chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng nồng đượm, thời gian càng giúp tình yêu thăng hoa, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện tương lai về chung một nhà.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 ngày (29 và 30/10). Họ là những người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan. Tuổi Mão dám nghĩ dám, sẽ phát huy được năng lực và sớm gặt hái thành quả. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này sẽ càng tiến nhanh hơn trên con đường thành công, dễ dàng đạt được kết quả gấp đôi tvới một nửa nỗ lực.

Đúng 2 ngày (29 và 30/10): Mưa thuận gió hòa, Thần Tài đến nhà, 3 con giáp lộc sinh quý phú, tài sinh đức phúc, qua đêm hóa thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày (29 và 30/10), những người tuổi Mão hãy chú ý hành động chắc chắn và vững vàng, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi và sáng suốt đưa ra lựa chọn. Nếu mù quáng và bốc đồng, bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Trạng thái tinh thần tốt sẽ là chìa khoá giúp tuổi Mão kiếm được nhiều tiền, gia tăng thu nhập.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng. Tử vi học dự báo, 2 ngày (29 và 30/10) tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Đúng 2 ngày (29 và 30/10): Mưa thuận gió hòa, Thần Tài đến nhà, 3 con giáp lộc sinh quý phú, tài sinh đức phúc, qua đêm hóa thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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