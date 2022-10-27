Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp (từ ngày 1/11 đến 4/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:43

Tử vi dự đoán những con giáp càng làm càng thu hút được quý nhân bắt đầu từ tháng 11, sự nghiệp phất lên, tài lộc rủng rỉnh.

 

Tuổi Dần

Tử vi khuyên con giáp tuổi Dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi. Bạn có 4 ngày làm việc ưng ý, các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp (từ ngày 1/11 đến 4/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch, thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Con giáp tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu từ ngày 1/11 đến 4/11, những người tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp (từ ngày 1/11 đến 4/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Dậu sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp (từ ngày 1/11 đến 4/11): Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, giàu có ba đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 1/11 đến 4/11, nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Dậu ào ào như thác. Lúc ấy, Dậu muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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