Đúng 19h tối nay (09/09), Thần Tài thả rương vàng xuống nhà, 3 con giáp sau mở cửa đón nhận vàng bạc, giàu có bất ngờ, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 13:04

Tối nay là khoảng thời gian cực kì thịnh vượng đối với các con giáp sau đây, cùng chờ xem nhé!

Tuổi Ngọ

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Ngọ trong hôm nay nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai. 

Tử vi học có nói, đây là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Ngọ. Đây sẽ là khoảng thời gian họ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc, và gặt hái những thành tựu rực rỡ cho sự nghiệp của họ nhiều nhất. Ngay trong tối nay, tuổi Ngọ sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé. 

Đúng 19h tối nay (09/09), Thần Tài thả rương vàng xuống nhà, 3 con giáp sau mở cửa đón nhận vàng bạc, giàu có bất ngờ, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đây là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, nếu phải chọn ra con giáp may mắn nhất trong hôm nay thì có lẽ danh hiệu này sẽ thuộc về tuổi Tuất. Tuổi Tuất hầu như muốn làm giàu lúc nào cũng được, tiền bạc với họ không thành vấn đề. Theo các chuyên gia phong thủy, được sao tốt chiếu rọi, thần may mắn mỉm cười, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, nên biết nắm bắt để phát huy lợi thế.

Cuối ngày hôm nay, những người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí thịnh vượng đến nỗi không thể ngăn cản. Đối với những người kinh doanh làm ăn, chỉ cần mở lòng hợp tác thì nhất định sẽ công thành danh toại, phát tài bất ngờ. Bên cạnh đó, bất kể làm việc gì họ cũng thu được lãi khủng, rủng rỉnh tiền bạc. Đối với những người làm công ăn lương, sắp tới sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ tuy có gian nan nhưng đây là cơ hội để thăng quan tiến chức, thu nhập tăng theo từng ngày. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của tuổi Tuất cũng có nhiều khởi sắc hơn, càng làm việc càng tìm được nhiều ý tưởng, giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai. 

Đúng 19h tối nay (09/09), Thần Tài thả rương vàng xuống nhà, 3 con giáp sau mở cửa đón nhận vàng bạc, giàu có bất ngờ, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sẽ có quý nhân dẫn đường, dễ dàng kiếm được nhiều tiền, tăng thêm thu nhập, cuộc sống giàu sang phú quý trong tầm tay. Thời gian tới, đối với những người làm ăn kinh doanh, việc đầu tư rất có lợi túi tiền của họ, càng nỗ lực cố gắng thì sẽ thành công rực rỡ. Người tuổi Thân vốn là những người có đầu óc linh hoạt, tư duy nhạy bén, nhờ vậy mà có nhiều ý tưởng tài tình khiến mọi người kinh ngạc. Chính vì điều này mà việc làm ăn kinh doanh dễ thành công.

Hôm nay, tuổi Thân không nên bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào, vì chỉ cần nắm bắt được một cơ hội thì cuộc sống của họ cũng bước lên tầm cao mới, gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay, mua nhà mua xe là chuyện thường tình. Ngoài ra, có những người có vận đào hoa chiếu cố, nhân duyên của người độc thân tăng lên bội phần, có khả năng lên xe hoa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp gặp may mắn 3 con giáp được Thần Tài thả núi vàng

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân