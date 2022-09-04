Đúng 18h08p hôm nay 4/9: CHÍNH QUAN tương trợ, 3 con giáp này 'thuận buồm xuôi gió', vận trình lên hương, tiền tài chất đầy két, của cải dư dôi, bản mệnh cầu được ước thấy, suôn sẻ hanh thông

Công việc của Ngọ được Chính Quan tương trợ nên rất tiến triển. Đặc biệt là những bạn đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức, đây sẽ là ngày cát tinh của bạn. Những bạn muốn mở hàng, khai trương nên xem tuổi Ngọ hợp tác với tuổi nào thì cát lợi, lộc lá.

Ngũ hành tương sinh giúp tình cảm của các cặp đôi hay vợ chồng vô cùng mặn nồng, những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình mai mối, giới thiệu nên có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái.

Đường tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính của bản mệnh, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Công việc của Ngọ được Chính Quan tương trợ nên rất tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này có Chính Ấn chiếu vận nên làm việc rất thông minh, học hành giỏi giang nhanh nhẹn. Mệnh phú quý nhưng vì Mùi chưa biết phát huy ưu thế của mình, đừng dựa dẫm hay lười biếng nữa, phải chủ động, năng nổ thì mới mong thành công đến tay mình.

Tài lộc: Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc thì vẫn có cơ hội tăng lương. Người muốn kinh doanh có thể khởi nghiệp trước một số việc kinh doanh nhỏ, sau đó mới tiếp tục phát triển.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Mùi có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Mùi có đường tình cảm tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc. Ngày làm việc cuối tuần bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi. Những người làm lãnh đạo dù có tiếng nói thì cũng đừng có hống hách, càng khiêm tốn người ta càng nể bạn.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo