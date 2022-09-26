Đúng 17h ngày 27/9: Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp may mắn ăn "Lộc" đại cát, còng lưng gánh tiền về nhà xây nên biệt thự, mua đất chim bay thẳng cánh

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 04:33

Có cát tinh soi đường chỉ lối, 3 con giáp dưới đây cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự nhỏ thu lợi to trong thời gian này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đơn thuần, là người ngay thẳng, khi đã xem ai là bạn thì luôn dốc lòng, tận tình đối xử với bạn bè, tuyệt đối không làm những chuyện như “phản bạn, dối bạn”.

Đúng 17h ngày 27/9: Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp may mắn ăn 'Lộc' đại cát, còng lưng gánh tiền về nhà xây nên biệt thự, mua đất chim bay thẳng cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày hôm này kéo dài đến hết tháng 9, các mối nhân duyên, quan hệ bạn bè tốt đẹp đem lại cho người tuổi Mùi vô số cơ hội có lợi cho sự phát triển của sự nghiệp. Người tuổi Mùi chưa có việc làm sẽ nhanh chóng tìm được một công việc thích hợp với mức thu nhập cao còn người đã có việc làm thì sẽ được cất nhắc lên vị trí công việc mới với quyền hạn với mức lương tăng gấp nhiều lần

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu có tính cách nhã nhặn, điềm tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có khả năng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và có thể chịu đựng được áp lực.

Đúng 17h ngày 27/9: Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp may mắn ăn 'Lộc' đại cát, còng lưng gánh tiền về nhà xây nên biệt thự, mua đất chim bay thẳng cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng ngày hôm này là ngày đại cát đại lợi dành cho tuổi Dậu cho nên những chú gà đừng quá ngạc nhiên khi liên tục đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió.

Trong thời gian ngày, mọi việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

Tuổi Hợi

Những chú heo luôn là người có phúc khí, trong ngày hôm nay tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Tuổi Hợi binh thường có vẻ "ham chơi lười làm" nhưng thật ra là đang âm thầm tự bồi dưỡng bản thân chờ thời, do đó đừng ai thắc mắc tại sao Hợi lại một phát lên vị trí cấp cao. Tất cả đều là do sự cố gắng từ ngày trươc của Hợi. 

Đúng 17h ngày 27/9: Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp may mắn ăn 'Lộc' đại cát, còng lưng gánh tiền về nhà xây nên biệt thự, mua đất chim bay thẳng cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Mọi thứ tiến triển tốt, mọi sự không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Hợi có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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