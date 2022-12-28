Đúng 17h chiều nay (28/12): Thần Tài chỉ lối "đánh đâu thắng đó", 3 con giáp trúng số độc đắc, "tay trái hốt vàng, tay phải hứng bạc", tiền tỷ bạt ngàn, sắm nhà mua xe ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 04:43

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau được Thần Tài dẫn lối cho trúng số độc đắc. Cùng xem 3 con giáp may mắn vào chiều nay có tên bạn không nhé!

Tuổi Thân

17h chiều nay (28/12) chính là thời điểm chuyển mình tốt nhất của tuổi Thân trong năm nay. Những khó khăn trong công việc sẽ được đẩy lùi, cơ hội thăng tiến xuất hiện. Tuy nhiên, tuổi Thân khi gặp may cũng đừng quá chủ quan. Hãy đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh. 

Nếu có kế hoạch lớn thì đừng công khai với nhiều người bởi có thể sẽ bị phá hoại. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiên trì thì tuổi Thân sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Thân gặt hái được duyên lành, chỉ cần biết chủ động.

Đúng 17h chiều nay (28/12): Thần Tài chỉ lối 'đánh đâu thắng đó', 3 con giáp trúng số độc đắc, 'tay trái hốt vàng, tay phải hứng bạc', tiền tỷ bạt ngàn, sắm nhà mua xe ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Thân gặt hái được duyên lành, chỉ cần biết chủ động. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ rất hanh thông. Tuổi Hợi đón nhận nhiều cơ hội mới trong 17h chiều nay (28/12), nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Hợi bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Đúng 17h chiều nay (28/12): Thần Tài chỉ lối 'đánh đâu thắng đó', 3 con giáp trúng số độc đắc, 'tay trái hốt vàng, tay phải hứng bạc', tiền tỷ bạt ngàn, sắm nhà mua xe ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Hợi bứt phá trong năm 2023 sắp tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

17h chiều nay (28/12), tuổi Tỵ gặp may mắn nhiều về cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, chiều nay, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đầy cơ hội và triển vọng. Đây cũng là thời điểm vận đào hoa nở rộ, giúp tuổi Tỵ có cơ hội gặp được ý trung nhân.

Trong chiều nay, vượng khí mạnh nhất với người tuổi Tỵ. Bạn sẽ được sao may mắn soi sáng, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của bạn trên đà tiến lên, tài lộc thu về dồi dào, hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn. Về tình duyên, tuổi Tỵ cũng sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng Tết Dương lịch (01/01/2023): 3 con giáp THAY DA ĐỔI THỊT nhờ trúng số độc đắc, tài khoản nhảy số chóng mặt, vàng bạc chật ních trong tủ, khởi đầu năm mới phát tài

Đúng Tết Dương lịch (01/01/2023): 3 con giáp THAY DA ĐỔI THỊT nhờ trúng số độc đắc, tài khoản nhảy số chóng mặt, vàng bạc chật ních trong tủ, khởi đầu năm mới phát tài

Đúng vào ngày Tết Dương lịch, 3 con giáp chạm tay vào giải thưởng độc đắc khiến người người ghen tỵ. Cùng xem 3 con giáp nào may mắn đổi đời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 28/12 tử vi ngày 28/12 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 28 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'