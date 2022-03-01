Đúng 17 ngày tới, thần may mắn chiếu cố, top 3 con giáp TÀI VẬN bùng nổ, “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc

Cái tên được xướng lên đầu tiên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất tháng 3 chính là tuổi Hợi.

Theo đúng dân gian gọi “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, đó là thời điểm mà người tuổi Hợi có vẻ chưa chú tâm vào công việc cũng như các kế hoạch tài chính cá nhân. Nhưng đến tháng 3, cát khí bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí, tuổi này sẽ “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc.

Nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian, đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, đầu tư có người dẫn dắt, thu về món lợi nhuận rất lớn.

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Tuổi Thân

Những người tuổi Thân được ví như là con giáp sẵn sàng làm việc quên ngày quên tháng, đặc biệt khi họ có niềm đam mê với điều gì đó thì không ai có thể cản lại được. Người tuổi Thân luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn mà thay vào đó là không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Trong tính cách người tuổi Thân là con giáp luôn tự tin vào khả năng của chính mình, luôn theo đuổi mục tiêu được đặt ra từ đầu, nhờ vậy mà ngày càng thăng hoa thành công.

Tử vi trong tháng 3 dương lịch những người tuổi Thân sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Thân có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Thân phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, tiền bạc luôn rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Trong thời điểm 17 ngày tới những người tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Với những người tuổi Thìn còn độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Một số người phải loay hoay giải quyết quá nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống nên không còn muốn mở lòng để ai bước vào trái tim mình.

Tuy nhiên, sang tháng mới này, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo