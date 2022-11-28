Trời sinh những người tuổi Dậu vốn có chí cầu tiến, cuộc sống dù gặp sóng gió gian nan thế nào họ cũng tự lực cánh sinh, dựa vào nghị lực vốn có để vượt qua mọi thứ. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng vào trung vận.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay ngày (28/11), cuộc sống tuổi Dậu có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, từ hôm nay ngày (28/11), lịch trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Đối với những người kinh doanh đầu tư, thời gian tới sẽ gặp được đối tác tốt, tạo cơ hội để tuổi Dậu làm giàu, trả được nhiều khoản nợ tưởng chừng như khó khăn. Trong vòng 3 năm tới, tuổi Dậu sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Người tuổi Thìn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và hào phóng. Bản mệnh đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín. Thời gian vừa qua, người tuổi thìn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, Thìn cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày (28/11), tài vận của người tuổi Thìn bắt đầu khởi sắc. Bản mệnh nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Hãy chớp lấy cơ hội của bản thân, Thìn sẽ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 28/11, người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù năm nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Chuột, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

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