Top 3 con giáp may mắn hơn người, phát tài phát lộc, vận may đến tới tấp vào đầu tháng 12

Vận trình của tuổi Tuất trong năm 2022 này khá ổn. Sẽ có hung cát đan xen nhau. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng cơ hội bạn sẽ có những thành quả bất ngờ.

Tử vi dự báo tháng 12, tài lộc của tuổi Tuất cực kỳ sáng lạn. Cả thực Thần và Thiên Tài cùng một lúc xuất hiện. Hai đại cát tinh này cho thấy bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong kinh doanh và tài lộc bất ngờ. Cho nên với những người kinh doanh buôn bán thì sẽ đạt được rất nhiều bước đột phá. Tiền tài vượng phát, chuyển mình tiến tới, tiền ào ào vào túi.

Sự nghiệp bị Thiên Cẩu hung tin nên có thể sẽ gặp một số rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, bị kẻ gian chơi xấu. Vì vậy bạn phải cẩn trọng hơn khi kết giao và biết “giữ mồm giữ miệng” để tránh tai họa cho bản thân. Đừng nên quá tin lời người khác dụ dỗ mà hãy luôn kiểm chứng mọi thông tin. Điếu Khách hung tin nhập mệnh, họa thị phi tứ phía, bản mệnh nên nói ít làm nhiều nhằm tránh tai họa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, bao dung, hòa đồng. Bản mệnh cũng rất thật thà, trung thực và biết thấu hiểu cho người khác. Trong công việc, tuổi Hợi là người có trách nhiệm, luôn có tính thần hợp tác, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh làm gì cũng chăm chỉ, tận tụy và cầu tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 12, tài vận của tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng, làm ăn ngày một phát đạt. Nhờ đó, bản mệnh có thể tích lũy được nhiều của cải hơn. Người làm ăn kinh doanh có thể tăng doanh số bán hàng, thu về lợi nhuận lớn hơn. Trong khi đó, người làm công ăn lương làm việc chăm chỉ, đạt thành tích tốt, thu nhập ngày một dư dả.

Tuổi Thìn

Xét theo góc độ phong thủy, rồng được xem là linh vật chiêu tài, có khí chất quý tộc, dù gia cảnh khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực miệt mài vẫn có thể đạt được cuộc sống giàu sang. Người cầm tinh con rồng thường sống tình cảm, nhiều người muốn kết thân, nên cũng có nhiều cơ duyên với người có tiền, được giúp đỡ nhiệt tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 12/2022, người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều không như mong muốn xuất hiện liên tiếp, cũng như cần biết cách kiềm chế tính khí nóng nảy để tránh gây chuyện lớn. Dù vậy, bạn vẫn luôn có bạn bè ở bên hỗ trợ khi cần, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Từ đó sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến tích cực, công việc lội ngược dòng mà thăng tiến.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.