Đúng 16h00 ngày 02/11/2022: 3 con giáp ’trúng số độc đắc' nhận được lộc trời ban, sự nghiệp bứt phá, vận đào hoa ‘nở rộ’

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 09:21

3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực trong ngày 02/11/2022,

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 02/11/2022, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Đúng 16h00 ngày 02/11/2022: 3 con giáp ’trúng số độc đắc' nhận được lộc trời ban, sự nghiệp bứt phá, vận đào hoa ‘nở rộ’ - Ảnh 1
Tử vi ngày 02/11/2022, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trong ngày 02/11/2022, con giáp may mắn này sẽ có một đột phá lớn xảy ra và trở nên thăng hoa giàu có. Sau những vấp ngã, bạn đã học được bài học quý giá, giúp họ nắm bắt được thời cơ và thành công vang dội vào đầu năm sau. Bất kể làm việc gì trong tương lai, bạn cũng đang dần phát triển và bước vào giai đoạn hoàng kim của đời người, nếu can đảm làm ăn lớn thì sẽ có nhiều bất ngờ nối tiếp nhau, tuổi Dần luôn tin rằng mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

 

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này làm việc thường dựa trên sự đổi mới, sáng tạo, cái khó ló cái khôn, có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn trong ngày 02/11/2022. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Ngoài ra, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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