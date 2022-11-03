Đúng 16h chiều mai (4/11), 'kho vàng' Thần Tài nổ tung, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bất ngờ thành đại gia, vàng đeo đỏ tay, của cả đầy nhà, lộc lá không cầu tự đến, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 13:52

3 con giáp đổi vận giàu sang, phúc lộc trời ban, không giàu sang cũng phú quý, cầu được ước thấy một bước tới trời.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ giàu lên, có cơ hội trở thành đại gia. Bạn là người có tính cách nhiệt tình và tốt bụng nên được nhiều người tin tưởng. Cộng thêm cung sự nghiệp cũng đang gặp nhiều may mắn, mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi từng bước một. Việc chuyển từ nghèo thành giàu chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội.

Đúng 16h chiều mai, vận may của người tuổi Ngọ có thể nói là dẫn đầu. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Ngọ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Tuổi Ngọ đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể. Tử vi học nói rằng từ giờ đến cuối năm, con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Đúng 16h chiều mai (4/11), 'kho vàng' Thần Tài nổ tung, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bất ngờ thành đại gia, vàng đeo đỏ tay, của cả đầy nhà, lộc lá không cầu tự đến, đời sang trang mới - Ảnh 1
Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt trong thời gian này không thể không nhắc đến người tuổi Sửu. Vận thế của người tuổi Sửu đã có sự chuyển biến tích cực. Tính cách của con giáp này cũng trở nên lạc quan, suy nghĩ tích cực và thông thoáng hơn rất nhiều. Gặp sự khó khăn không né tránh mà sẵn sàng đương đầu, hạ quyết tâm xử lý triệt để. 

Tử vi học có nói, đúng 16h chiều mai là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Sửu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Sửu mà không cần phải lo toan quá nhiều. Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Sửu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. 

Tuổi Sửu có quý nhân phù trợ nên công việc tiến triển tốt, thu hút tiền tài, túi tiền rủng rỉnh. Cuộc sống tình cảm của bản mệnh khá êm đềm, hạnh phúc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc để tuổi Sửu tiếp tục phấn đầu. Công việc làm ăn thuận lợi, con giáp này có cơ hội thăng tiền thần tốc, tiền của ngày một nhiều. Đặc biệt, tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn.

Đúng 16h chiều mai (4/11), 'kho vàng' Thần Tài nổ tung, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bất ngờ thành đại gia, vàng đeo đỏ tay, của cả đầy nhà, lộc lá không cầu tự đến, đời sang trang mới - Ảnh 2
Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được., tài lộc tự chạy vào túi Sửu mà không cần phải lo toan quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong thời gian tới, có thời điểm người tuổi Hợi được sự tương trợ của Lưu niên đại vận, có nhiều cát tinh chiếu mệnh, xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền và thành danh. Dù bản thân con giáp này không thích bon chen, có thể tự mình bỏ lỡ một vài cơ hội tốt đẹp, nhưng xét về tổng thể, vận khí may mắn sẽ giúp bạn vượt lên tất cả, mang về thành quả đáng tự hào.

Đúng 16h chiều mai, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Hợi hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên. Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới.

Tuổi Hợi có tài lộc vô biên, tiền của không ngừng chảy vào túi. Cơ hội kiếm tiền sẽ đến với tuổi Hợi ngày một nhiều. Bằng tài trí của mình, bản mệnh sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để gia tăng tài lộc, gây dựng cuộc sống phú quý, dư dả.

Đúng 16h chiều mai (4/11), 'kho vàng' Thần Tài nổ tung, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bất ngờ thành đại gia, vàng đeo đỏ tay, của cả đầy nhà, lộc lá không cầu tự đến, đời sang trang mới - Ảnh 3
Tuổi Hợi có tài lộc vô biên, tiền của không ngừng chảy vào túi, cơ hội kiếm tiền sẽ đến với tuổi Mùi ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào lúc 21h tối nay (3/11), 3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', nghỉ ngơi trên đống vàng, tiền trả đầy nhà, trúng số độc đắc, cầu nhà có nhà, cầu xe có xe, thành đại gia sau 1 đêm

Vào lúc 21h tối nay (3/11), 3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', nghỉ ngơi trên đống vàng, tiền trả đầy nhà, trúng số độc đắc, cầu nhà có nhà, cầu xe có xe, thành đại gia sau 1 đêm

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc hanh thông, vận may lan tỏa, bất ngờ thành đại gia, tha hồ hưởng phước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai xem tử vi tử vi thứ sáu tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy