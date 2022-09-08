Đúng 16 giờ ngày 9/9/2022, những con giáp sau chính thức kết thúc vận rủi, đón chào may mắn, làm ăn thuận lợi, tiền vàng đầy đủ, cuộc sống trải đầy hoa hồng

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, những người tuổi Sửu rất giỏi nắm bắt cuộc sống, luôn kiên trì với mọi mục tiêu, dù khó khăn đến mấy con giáp này vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực. Bản mệnh luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui nên luôn tận tâm làm việc và hòa đồng với mọi người.

Kết hợp với sự chăm chỉ và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, con giáp này hứa hẹn sẽ có bùng nổ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, được xem là thời điểm tài lộc và may mắn của tuổi Sửu, bởi trong kinh doanh, bản mệnh sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. Thành công là điều nằm trong lòng bàn tay.

Đúng 16 giờ ngày mai (9/9), nếu người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư, lợi ích đạt được sẽ rất lớn. Kết hợp với sự chăm chỉ và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, con giáp này hứa hẹn sẽ có bùng nổ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Thìn là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc ngày 9/9/2022, vận khí của con giáp này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Con đường kiếm tiền của những chú Rồng trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Đúng 16 giờ chiều mai, con giáp tuổi Thìn sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp bản mệnh từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Vận may của người tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của những chú Rồng trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Tuổi Tỵ

Sách Thần số học có ghi, thời gian qua công việc của người tuổi Tỵ đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Con giáp này có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quân, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Thời điểm này nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều thứ Sáu tuần này, trong Hung tàng Cát, những rắc rối người tuổi Tỵ gặp phải có thể tránh được. Thời điểm này nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của người tuổi tỵ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của bản mệnh. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.