Các chuyên gia phong thủy nhận thấy, đa phần những người tuổi Tỵ đều thuộc tuýp người thông minh, trí tuệ, có ý chí vươn lên, có sự nhiệt tình và luôn lo lắng cho công việc. Con giáp này cũng có những hiểu biết độc đáo của riêng mình về mọi thứ, có sức mạnh vượt trội, biết nắm bắt các cơ hội để bứt phá trong kinh doanh.

Đúng 11 giờ trưa mai (9/9/2022), tài sản bùng nổ, bản mệnh sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua vì phạm Thái Tuế một số người tuổi Tỵ đã gặp phải nhiều điều trắc trở và không có cơ hội để phát triển, tạo dựng sự thành công. Nhưng đúng 11 giờ trưa mai (9/9/2022), tài sản bùng nổ, bản mệnh sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu.

Thời gian tới, người tuổi Tỵ có khả năng sẽ tìm được các dự án mới nhiều thuận lợi hơn và sinh lời nhanh hơn, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 9/9/2022 sẽ có nhiều thay đổi đối với người tuổi Dần theo chiều hướng tích cực. Đúng 11 giờ, tài lộc của con giáp này sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Thời gian tới, công việc của người tuổi Dần bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Trong các mối quan hệ xã giao, người tuổi Dần luôn được lòng mọi người bởi sự khéo léo của mình. Con giáp này luôn biết cách khiến đối phương mỉm cười và cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Sự hào phóng của bản mệnh luôn khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Thời gian tới, công việc của người tuổi Dần bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông. Xem bói tình duyên, vận đào hoa giăng lối cũng giúp người tuổi này đang còn độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm được một đối tượng phù hợp.

Tuổi Ngọ

Đúng 11 giờ ngày 9/9/2022, nguyên khí của người tuổi Ngọ dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu con giáp này có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Bản mệnh cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Tài chính của người tuổi Ngọ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước - Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi - tướng số báo hiệu tài chính của người tuổi Ngọ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên, vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.